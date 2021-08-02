Возможна экологическая катастрофа: пятно нефтепродуктов загрязняет акваторию Татарского пролива в Хабаровском крае

По акватории Татарского пролива в Ванинском районе Хабаровского края расползлось большое пятно нефтепродуктов. Фото: Владимир Сидоров.

По акватории Татарского пролива в Ванинском районе Хабаровского края расползлось большое пятно нефтепродуктов. Экологи уже бьют тревогу - опасное вещество может нанести сильный вред флоре и фауне участка.

По акватории Татарского пролива в Ванинском районе Хабаровского края расползлось большое пятно нефтепродуктов. Фото: Владимир Сидоров.

Специалисты склоняются к двум версиям загрязнения - остаткам судна, которое находится на дне бухты Чум, и несанкционированному сбросу нефтепродуктов в реку Чум.

По акватории Татарского пролива в Ванинском районе Хабаровского края расползлось большое пятно нефтепродуктов. Фото: Владимир Сидоров.

- По факту загрязнения мы уже обратились в природоохранную прокуратуру. Пока сложно сказать, что это за вещество, нужно взять его пробы и проанализировать. К сожалению, в районе нет необходимого для этого оборудования, поэтому, скорее всего, придется везти в хабаровскую лабораторию. Однако сейчас уже ясно одно - если вовремя не принять меры, это может стать экологической катастрофой. Необходимо ограничить распространение пятна и принять меры по очистке акватории, так как пятно из-за течения уже распространилось на несколько сотен метров, - прокомментировал Владимир Сидоров, представитель движения «Экодозор», руководитель регионального отделения Всероссийского общества охраны природы.

По акватории Татарского пролива в Ванинском районе Хабаровского края расползлось большое пятно нефтепродуктов. Фото: Владимир Сидоров.

По одной из версий, источником загрязнения может оказаться затонувшее в акватории бухты судно, которое недавно было утилизировано. Части корабля с остатками топлива могут по-прежнему лежать на морском дне.

По предварительным данным, площадь пятна составляет более трех тысяч квадратных метров. Чтобы ликвидировать последствия загрязнения, необходимо ввести ЧС районного масштаба. Экологи уже отправили запросы в дальневосточную транспортную прокуратуру и межрегиональное управление Росприроднадзора.

Напомним, в мае 2021 года озеро и речку недалеко от хабаровского аэропорта загрязнили топливными отходами.