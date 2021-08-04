Ругались и спали на чемоданах: стали известны подробности 12-часовой задержки рейса из Москвы в Хабаровск

Дети и взрослые около 12 часов спали в неудобных металлических креслах, сидели на чемоданах, ругались и психовали Фото: скриншот

«Объясните, что происходит!», - кричат возмущенные пассажиры в аэропорту «Шереметьево». Дети и взрослые около 12 часов спали в неудобных металлических креслах, сидели на чемоданах, ругались и психовали. Причина - задержка рейса из Москвы в Хабаровск.

ЗЛОСТЬ И НЕНАВИСТЬ В «ШЕРЕМЕТЬЕВО»

Анастасия из Ханты-Мансийска влюбилась в Камчатку и решила обязательно посетить загадочный и далекий полуостров. Второго августа она отправилась в долгое путешествие до прекрасного региона. Путь предстоял неблизкий - Анастасию ждали четыре перелета: Ханты-Мансийск - Екатеринбург, Екатеринбург - Москва, Москва - Хабаровск, Хабаровск - Петропавловск-Камчатский. Пересадка в столице должна была занять шесть часов. В итоге вылета пришлось прождать в два раза дольше.

Рейс FV6287 «Москва - Хабаровск» должен был вылететь 2 августа в 18:30 часов (мск). За несколько часов до отправления пассажирам пришло смс-сообщение о переносе времени отбытия. К назначенному часу люди стали стягиваться в аэропорт, сдавать багаж, проходить регистрацию. Однако рейс снова и снова откладывался, в итоге задержка составила порядка 12 часов.

- С 18:30 этот человек каждые полчаса морочит всем голову! - кричал один из пассажиров на представителя авиакомпании.

Уставшие люди, судя по опубликованным в интернете кадрам, были вне себя от злости. Вылета из Москвы ждали 324 разгневанных пассажира, которые после томительного ожидания все же получили ваучеры на питание, а некоторых заселили в гостиницу. Часть путешественников из-за задержки рейса из столицы в Хабаровск потеряла авиабилеты в другие города. Среди них - Анастасия, чей самолет на Камчатку уже как несколько часов улетел.

- Мне предложили прямой рейс до точки назначения. Одно но. На следующий день вечером. То есть в Петропавловск-Камчатский мы прилетим впритык к началу тура, и никаких отдыханий, отсыпаний и отмоканий в бассейне нам не грозит. У меня путешествие началось, как всегда, с чудес, - написала Анастасия на своей страничке в социальной сети.

ОЖИДАНИЕ НА ДРУГОМ КОНЦЕ СТРАНЫ

Отправления самолета ждали не только в Москве, но и в Хабаровске. Пассажиры должны были улететь в столицу тем же бортом. Рейс FV6288 из Хабаровска в столицу задержали более чем на 13 часов. Некоторые пассажиры в ожидании отправления воздушного судна разъехались по домам.

В итоге самолет из столицы вылетел в Хабаровск 3 августа в 07:30 часов (мск). В Москву борт отправился 4 августа в 00:31 час (хбр). По данному факту транспортная прокуратура по месту регистрации авиакомпании (Санкт-Петербург) проводит проверку.

- Мы проверим все обстоятельства, своевременность обеспечения пассажиров напитками, едой и размещения их в гостинице. При наличии оснований к виновным будут приняты меры прокурорского реагирования. Ситуация находится на личном контроле транспортного прокурора Владимира Владимирова, - прокомментировали «КП» в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ ЗАДЕРЖКИ РЕЙСА

- Если ваш самолет задержали, вы вправе отказаться от полета и потребовать возврата полной стоимости авиабилета.

- Пассажир вправе претендовать на возмещение убытков, компенсацию морального вреда и взыскание штрафа с авиакомпании.

- Если задержка рейса составляет больше двух часов, то авиакомпания должна предоставить пассажирам бесплатные напитки.

- Через четыре часа ожидания вылета люди должны получить горячее питание.

- После восьми часов задержки днем и шести часов - ночью пассажиры имеют право требовать предоставления бесплатного номера в гостинице и трансфера до нее.

- Пассажир имеет право улететь без доплат на предложенном авиакомпанией рейсе или ждать вылета своего.