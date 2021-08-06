«Красота на фоне красоты»: шикарные инста-дивы облюбовали мистическое озеро лотосов под Хабаровском

Брюнетки, рыжие, блондинки – любая красотка на фоне нежных лотосов станет предметом восхищения. Фото: Instagram @cheryoand/@yuta.khv Фото: Социальные сети

Лотосы Комарова – одно из самых завораживающих чудес природы в мире. Хрупкий цветок издавна притягивал людей своей красотой, нежностью и загадочностью. Немудрено, что и в современном мире лотос вызывает трепет, а фотографии на фоне розовой красоты получаются необычными. Правда, лучше делать их издалека.

Томные взгляды, шикарные фигуры – дивы уверенно позируют перед камерами. Фото: Instagram @superdasha_ph/@aisululyu Фото: Социальные сети

Лотос Комарова – предок динозавров, он растет на нашей планете порядка 100 миллионов лет. Фото: Instagram @cheryoand Фото: Социальные сети

Символ чистоты, гармонии, света, совершенства, умиротворения, божественной власти – все это о лотосе. Этот цветок восхваляли древние китайцы, почитали египтяне и преклонялись перед ним индийцы. Именно лотос в качестве священного растения выбрали просветленный Будда и многие другие боги Востока. В некоторых культурах рай – гладь озера, в которой отражается отблеск солнца, а на поверхности прохладной воды безмятежно покоится розово-белоснежный цветок.

Нежный лотос притягивает своей красотой. Фото: Instagram @cheryoand/@yuta.khv Фото: Социальные сети

Лотос Комарова – предок динозавров, он растет на нашей планете порядка 100 миллионов лет. Сейчас цветок находится под угрозой исчезновения и занесен в Красную книгу. Хабаровском краю повезло – здесь есть сразу несколько розово-белоснежных озер, которые разбросаны по региону. Самое популярное находится в селе Галкино, куда ради цветения чуда природы съезжаются туристы со всей страны. Уйти без фотографий из столь обворожительного места просто невозможно.

Ради эффектных снимков красавицы не жалеют наряды и забираются в воду. Фото: Instagram @nadisotnikova Фото: Социальные сети

Любоваться лотосом можно только в озере. Фото: Instagram @cheryoand Фото: Социальные сети

Ради эффектных снимков красавицы не жалеют наряды и забираются в воду. Томные взгляды, шикарные фигуры – дивы уверенно позируют перед камерами вдохновленных фотографов. Как итог – невероятные кадры, которые собирают десятки восторженных комментариев в сети. Брюнетки, рыжие, блондинки – любая красотка на фоне нежных лотосов станет предметом восхищения.

Невероятные кадры собирают десятки восторженных комментариев в сети. Фото: Instagram @osyakostyukova Фото: Социальные сети

Именно лотос в качестве священного растения выбрали просветленный Будда. Фото: Instagram @superdasha_ph/@aisululyu Фото: Социальные сети

Главное – быть осторожными. Дело в том, что один неверный шаг и хрупкая корневая система лотоса будет повреждена. За этим может последовать смерть прекрасного цветка. Поэтому срывать растения и даже ходить в тех местах категорически запрещено. Любоваться лотосом можно, только когда он в озере. Радовать цветением священный цветок будет до середины августа. А за уничтожение лотоса грозит штраф до 5000 рублей.

- Хотя цветы лотосов и перестали рвать, желание подойти поближе не отступает. Вытаптывание дна приводит к повреждению корневой системы лотоса. А со свалками будем бороться сообща - так что кто поедет на лотосы, захватите с собой пару мешков до ближайшего контейнера, - призвал Владимир Сидоров, глава реготделения Всероссийского общества охраны природы.

Уйти без фотографий из столь обворожительного места просто невозможно. Фото: Instagram @superdasha_ph/@aisululyu Фото: Социальные сети