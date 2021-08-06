Наводнение и перебои с электричеством: хабаровские дачники готовятся покинуть Большой Уссурийский остров

Хабаровские дачники готовятся покинуть Большой Уссурийский остров. Фото: Илья ФЕДУЛОВ

После длительной жары в Хабаровск пришел циклон, а значит, начинаются дожди и сезон паводков. Традиционно от наводнения страдают дачники, чьи участки располагаются вдоль побережья краевой столицы и на островах Большой Уссурийский, Дачный и Кабельный, сообщает «КП»-Хабаровск».

Хабаровские дачники готовятся покинуть Большой Уссурийский остров. Фото: Илья ФЕДУЛОВ

Поэтому сотрудники МЧС регулярно выходят в профилактические рейды по акватории Амура, чтобы предупредить островитян о надвигающейся угрозе. Для этого они раздают в руки дачникам и расклеивают на заборах их участков специальные памятки.

Например, в этот раз спасатели преграждают в них о том, что к 13-15 августа уровень Амура достигнет 600-650 сантиметров. И уже при 530 сантиметрах прекратится работа дачных теплоходов. Чтобы спасти свое имущество и урожай и покинуть острова у людей остается всего 6 дней.

Хабаровские дачники готовятся покинуть Большой Уссурийский остров. Фото: Илья ФЕДУЛОВ

- Первые две волны нас не зацепили. Четыре семьдесят под забором постояла вода, и быстро спал уровень. За выходные надо подготовиться, поднять диван, холодильник повыше и на катер пойдем. В прошлом году вода поднималась до 8 метров, это почти по крышу, - рассказал один из дачников.

Хабаровские дачники готовятся покинуть Большой Уссурийский остров. Фото: Илья ФЕДУЛОВ

Чтобы избежать возможных серьезных последствий сотрудники МЧС советуют позаботиться о себе и как можно скорее покинуть опасные места в период паводков.

- Желательно вообще не находиться на островной части. Те, у кого дачи мы уже проинформировали. Ценные вещи с нижних этажей необходимо поднять на верхние и чердак. Также нужно собрать весь урожай. Не всегда люди успевают это сделать и покинуть остров до прихода воды. Тогда их приходится спасать. Поэтому мы регулярно мониторим обстановку и предупреждаем всех, - рассказал Вячеслав Шунков, инспектор службы тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ специализированной пожарно-спасательной части по Хабаровскому краю.

Хабаровские дачники готовятся покинуть Большой Уссурийский остров. Фото: Илья ФЕДУЛОВ

Стоит добавить, что жители Большого Уссурийского острова остались без электричества после удара молнии. Дачники жалуются на то, что аварийно-восстановительные работы продвигаются медленно. Также в некоторых местах остров уже подтоплен. А на заборах виден след от прошлогоднего паводка.

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