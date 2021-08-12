Восемь человек спасено после крушения вертолета на Камчатке 12 августа 2021 года

ЧП случилось около 10:00 часов утра по местному времени в Кроноцком заповеднике Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На Камчатке продолжаются поисковая операция после крушения вертолета. Напомним, что 12 августа воздушное судно с туристами рухнуло в Курильское озеро. На борту находились 13 путешественников и трое членов экипажа.

ЧП случилось около 10:00 часов утра по местному времени в Кроноцком заповеднике. Ми-8 рухнул во время захода на посадку. По предварительным данным, в этом месте стоял туман. Вертолет упал в озеро, первыми на помощь подоспели егеря. Следом прибыли спасатели. По непроверенной информации, Ми-8 полностью ушел под воду.

- В результате поисково-спасательной операции к настоящему времени спасено восемь человек. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Организована экстренная доставка пострадавших в медицинские учреждения краевой столицы. К месту прибытия вертолета в Петропавловске-Камчатском выехали медицинские службы, которые сразу же доставят пострадавших в больницу для оказания необходимой помощи. Поисково-спасательная операция продолжается, — сообщил Александр Заболиченко, заместитель председателя правительства Камчатского края - министр специальных программ.

Создан оперативный штаб по ликвидации последствий ЧП. Опубликован список погибших и спасенных.

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