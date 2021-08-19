Выше шести метров: уровень Амура у Хабаровска превысил отметку опасного явления

Гребень паводка подошел к Хабаровску Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Гребень паводка подошел к Хабаровску. Уровень Амура у берегов краевой столицы перевалил за отметку опасного явления (600 сантиметров) и составляет 602 сантиметра. Стихия постепенно топит села, дачи и дома.

В Хабаровске большая вода подтопила один жилой дом, четыре отрезка дорог внутри города, четыре приусадебных и столько же земельных участков. Основной удар стихии пришелся на острова Кабельный, Дачный и Большой Уссурийский. Здесь под воду ушли более 1400 дач, на некоторых из них остались люди, чтобы защитить дома от мародеров. Теплоходы на левый берег ходить перестали.

Паводок топит села Хабаровского района. Большая вода пришла в Корсаково-1 и -2, Виноградовку, Воронежское-2 и -3, Мичуринское, Новокаменку, Елабугу. Также подтоплены дачи и дома в селах Красносельское, Князе-Волконское, Бычиха, Новотроицкое, Сергеевка, Свечино, Казакевичево. В Кукане стихия разрушила один автомобильный мост.

Из-за паводковой волны уровень Амура повысился и ниже по течению. В Нанайском районе вода зашла в села Маяк, Дада, Дубовый Мыс, Гасси, Синда, Искра, Даерга. Здесь подтоплены дачи и отрезки дорог. В Комсомольском районе под водой участок дороги внутри села Гайтер, в Амурском районе вода зашла на две трассы.

- Всего в Хабаровском крае подтоплено 20 жилых домов, 65 приусадебных участков, свыше 1480 дачных участков, 175 земельных участков и 37 участков автодорог, - сообщили в пресс-службе главка МЧС РФ по Хабаровскому краю.

В Хабаровске гребень паводка, по данным ведомства, задержится недолго и уже 20 августа придет к Елабуге с отметками 610-650 сантиметров. При этом неблагоприятное явление (НЯ) - 450, опасное (ОЯ) - 550 сантиметров. 21 августа волна будет проходить мимо Троицкого, прогнозируемый уровень Амура - 450-500 сантиметров (НЯ/ОЯ: 380-450).

К 21-22 августа стихия подойдет к Малмыжу с отметками 500-600 сантиметров (НЯ/ОЯ: 400-560). В Комсомольске паводок будет 24-26 августа. Предполагаемый уровень Амура у Города юности составит 650-700 сантиметров (НЯ/ОЯ: 450/650).

Следом волна двинется вниз по течению к Николаевску-на-Амуре, где будет 30-31 августа. Здесь гидрологи предполагают рост уровня Амура до 200-300 сантиметров (НЯ/ОЯ: 250/350). Прогноз будет уточняться.

Из-за паводков в Хабаровском и Забайкальском краях, Амурской и Еврейской Автономной областях ситуация с паводками отнесена к к чрезвычайной ситуации федерального характера.

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