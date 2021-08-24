Валерий Тимошенко: «Приговор был слишком мягкий»

С 25 по 30 декабря 1949 года в нашем городе проходил Хабаровский процесс - суд над группой из 12 бывших военнослужащих японской Квантунской армии. Фото из архива министерства культуры Хабаровского края.

Хабаровский процесс – суд над японскими военными преступниками – высшими военными чинами Квантунской армии, проходил в Хабаровске с 25 по 30 декабря 1949 года. Некоторые историки называют его еще «Нюрнбергом на Амуре». Но в отличие от Нюрнберга, об этом суде на Западе вспоминают реже.

Хабаровский процесс поставил юридическую точку в осуждении японского милитаризма, как одной из военно-политических сил, развязавших Вторую мировую войну в Азиатско-Тихоокеанском регионе. А также сыграл важную роль в подведении итогов самой кровопролитной войны человечества. Об этом событии и в целом об окончании Второй мировой войны в «КП-Хабаровск» уже писали ранее.

Однако свою позицию также высказал Валерий Тимошенко - заведующий кафедрой, доктор исторических наук, доцент ФГБУ «Тихоокеанский государственный университет». Он как раз занимается изучением истории международных отношений в Азиатско-Тихоокеанском регионе в конце ХХ–начале XXI века.

- Довольно скоротечно он проходил. И на скамье подсудимых были основные военные преступники, главнокомандующие Квантунской армии. Всего было обвинено 12 человек. Они применяли на военнопленных бактериологическое оружие, что нарушало договор Женевской конвенции. Вину свою они признали и получили по советским законам от 7 до 25 лет лагерей. Смертную казнь тогда в СССР отменили, поэтому, по новым законам, военные преступники получили высшую меру наказания. Самые малые сроки получили чины низшего состава. По мне, довольно мягкий приговор им вынесли. Позже все осужденные были отправлены на родину. При этом многие из них продолжали работать в госорганах Японии. Хочу еще отметить, что эти 12 человек должны были предстать еще перед судом Токийского трибунала, но США этому воспрепятствовало. Тем не менее, СССР решил провести этот трибунал. Хабаровский процесс является заключительной стадией серии трибуналов над преступниками Второй мировой войны. Значение этого процесса очень велико. Многие зверства японцев стали известны мировой общественности именно после Хабаровского процесса. При этом до начала 2000-х годов об этом суде в западной прессе практически не говорилось. Это было связано с условиями Холодной войны. США было невыгодно показывать СССР в лучшем свете. Но после распада СССР огласка пошла лучше. И уже сейчас о Хабаровском процессе снова вспоминают. На мой взгляд, это связано с угрозой терроризма, пандемией коронавируса и прочее. Анализ Хабаровского процесса сейчас ведется. Главное, чтобы такие ужасы не повторились, - рассказал Валерий Тимошенко.

Также президент России Владимир Путин обратил на это внимание и согласно его указу в Хабаровске планируется международная научная конвенция, посвященная окончанию Второй мировой войны. Она состоится 6-7 сентября.

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