Паводок в Хабаровском крае: Амур у Комсомольска выше шести метров, стихия подтопила 43 села

Сейчас гребень паводка стремительно идет на Комсомольск Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Хабаровский край продолжает сопротивляться четвертому за год паводку. Нынешний удар стихии оказался мощнее предыдущих - большая вода подтопила дома и дачи в шести районах региона. Сейчас гребень паводка стремительно идет на Комсомольск.

УРОВНИ И ПРОГНОЗЫ

В Хабаровский край паводковая волна пришла около недели назад. Ее появление ознаменовалось постепенным подъемом уровня Амура у берегов региональной столицы до 607 сантиметров (отметка опасного явления - 600 сантиметров). До страшных 700 сантиметров, о которых говорилось в предварительных прогнозах, вода в реке не добралась, и гребень паводка пустился вниз по течению. С уходом стихии стал падать и уровень Амура: на 25 августа он составляет 602 сантиметра.

Приближение большой воды ощущает Комсомольск. Здесь за сутки вода в Амуре поднялась на 18 сантиметров. Уровень воды в реке уже составляет 605 сантиметров при опасном явлении в 650 сантиметров. Пик стихии в Городе юности ожидается к 28 августа, гидрологи прогнозируют рост Амура до 620-680 сантиметров.

- Специалисты отмечают, что нынешний паводок будет носить затяжной характер. Повышенная водность будет сохраняться долгое время, темп снижения прогнозируется достаточно медленный, - сообщили «КП» в пресс-службе главка МЧС РФ по Хабаровскому краю.

РАЗРУШЕНИЯ

Самый серьезный удар стихии приняла на себя островная часть Хабаровска. Кабельный, Дачный и Большой Уссурийский уходят под воду из-за разлива Амура, водоемов на архипелаге и выхода подземных вод. Речное сообщение с левобережьем прекращено, но на островах продолжают оставаться люди, которые защищают свое имущество. Большая вода уже подтопила 1399 дач.

В самом Хабаровске стихия зашла в один жилой дом, на 17 приусадебных участков, подтопила шесть отрезков дорог внутри города. Большая вода погребла знаменитый пляж «Амуркабель»

Серьезно пострадали люди в селах Хабаровского, Нанайского и Комсомольского районов. Всего стихия пришла в 43 населенных пункта региона. На 25 августа подтоплено 29 жилых домов, 103 приусадебных, 1509 дачных, 479 земельных участков и 64 отрезка автодорог. Из-за паводков в Хабаровском и Забайкальском краях, Амурской и Еврейской Автономной областях ситуация с паводками отнесена к к чрезвычайной ситуации федерального характера.

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ:

Выше шести метров: уровень Амура у Хабаровска превысил отметку опасного явления

Большая вода пришла в десятки сел, затоплены сотни дач (подробнее)