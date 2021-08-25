Пропавших во время сплава туристов нашли у костра в Хабаровском крае

Группа из четверых человек вышла в путешествие почти две недели назад Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Солнечном районе найдены туристы, которые отправились на сплав по реке Горин. Напомним, что группа из четверых человек вышла в путешествие почти две недели назад и через какое-то время перестала выходить на связь. Среди экстремалов есть ребенок.

Трое взрослых и 12-летняя девочка ушли в поход на двух байдарках 10 августа. Группа зарегистрировалась в МЧС, передала спасателям свой маршрут и спокойно отправилась в путешествие. В установленные сроки экстремалы отзванивались в экстренные службы, но 22 августа на связь туристы не вышли.

Путешественники не первый раз сплавлялись по реке, поэтому тщательно подготовились к походу. С собой туристы взяли теплые вещи и провизию. Однако река Горин не отличается суровым нравом, а температура воды составляет чуть больше +19 градусов. На поиски экстремалов выдвинулись спасатели. Операция заняла три дня.

- Группу нашли, все живы и здоровы, - рассказал «КП» источник в экстренных структурах региона.

Туристов увидели с вертолета, они сидели у костра, на связь не вышли из-за ее отсутствия. Экстремалы решили продолжить сплав.

Региональный СК организовал проверку по факту утраты связи с туристами. По ее результатам будет принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Свое разбирательство проводит прокуратура.