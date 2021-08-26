Команда на закладку боевых кораблей: какие корветы начал строить завод в Комсомольске

Старт строительству боевых кораблей дал лично Владимир Путин Фото: Правительство Хабаровского края

На Амурском судостроительном заводе (АСЗ, город Комсомольск) заложили два новых корвета «Грозный» и «Буйный». Суда предназначены для Тихоокеанского флота и смогут выполнять задачи в океанской зоне. Старт строительству боевых кораблей дал лично Владимир Путин.

- Особо отмечу, что на все корабли будет установлено современное высокоточное оружие, новейшие средства управления и связи. Эффективность большинства из них подтверждена в ходе выполнения боевых задач в Сирии, - сказал на церемонии закладки боевых кораблей Владимир Путин, президент РФ.

Корвет «Грозный» станет для АСЗ пятым кораблем проекта 20380. Первым детищем серии был «Совершенный», который строили 11 лет. Следом были корветы «Громкий» и «Алдар Цыденжапов», которые бороздят моря в составе Тихоокеанского флота. В начале июля на воду спустили боевой корабль «Резкий», который планируется сдать в 2022 году.

Корветы проекта 20380 строятся с применением стелс-технологий. Надстройки выполнены из композитных материалов, что делает корабли фактически незаметными для вражеских радаров. На корветах устанавливают новейшее вооружение, среди которого зенитные ракетные комплексы «Полимент-Редут» с дальностью действия 150 километров, противокорабельные ракетные комплексы «Уран» с крылатыми ракетами Х-35, пулеметные и артиллерийские установки разного калибра, гранатометы, торпедные аппараты комплекса «Пакет-НК». Боевые корабли оснащены взлетно-посадочными площадками для противолодочного вертолета Ка-27.

Многоцелевой корвет «Буйный» - первый для АСЗ корабль проекта 20385. Его главное отличие от предшественников серии 20380 - корабельный стрельбовый комплекс с возможностью применения ракет «Калибр», «Оникс», «Циркон», которые могут поражать даже береговые цели. Из-за этого «Буйный» будет больше в размерах. Среди его задач - ведение боя с подводными лодками и надводными судами, нанесение ракетно-артиллерийских ударов по противнику в море и на базах, обеспечение высадки десанта.

Точные даты сдачи «Грозного» и «Буйного» пока не определены, но корабелы с осторожностью называют 2024-2025 годы. Всего АСЗ получил заказ на шесть корветов, которые должны быть готовы к 2028 году. Благодаря этому предприятие перечислит в бюджет Хабаровского края в течение шести-семи лет около 15 миллиардов рублей налогов.