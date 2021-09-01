Ирина Зикунова поздравила с началом учебного года учащихся школы в селе Казакевичево Фото: Законодательная дума Хабаровского края

Cпикер краевого парламента Ирина Зикунова приняла участие в торжественной линейке по случаю Дня знаний и начала нового учебного года в школе имени Героя Советского Союза А. П. Богданова в селе Казакевичево Хабаровского района.

Ирина Валериевна поздравила школьников, учителей, родителей, поделилась своими воспоминаниями о маленькой деревенской школе, в которой она пошла в первый класс, о своих учителях, благодаря которым получила свои знания и квалификацию.

Ирина Зикунова говорила о том, что нет неважных знаний, важен каждый предмет и цепочка знаний, которую мы получаем с самого первого класса.

Ирина Зикунова поздравила с началом учебного года учащихся школы в селе Казакевичево Фото: Законодательная дума Хабаровского края

- В этот прекрасный день мне хотелось посетить именно вашу школу, ведь здесь проходят рубежи нашей Родины, - подчеркнула Ирина Зикунова.

История образования села Казакевичево неразрывно связана с охраной пограничных рубежей. Обосновавшиеся здесь в 19 веке забайкальские казаки по исконной традиции стали на защиту намечавшихся пограничных рубежей. Поэтому и школа носит имя начальника погранзаставы села Казакевичево Богданова Александра Петровича, погибшего при выполнении интернационального долга в Афганистане.

Ирина Зикунова поздравила с началом учебного года учащихся школы в селе Казакевичево Фото: Законодательная дума Хабаровского края

Образовательное учреждение располагает оборудованными учебными кабинетами, спортивным и музыкальным залами, библиотекой с читальным залом, мастерской ручного труда. В школе работали и работают опытные педагоги. За успехи в деле обучения и воспитания детей трое учителей школы: Ольга Игоревна Горшкова, Валентина Николаевна Зуева и Татьяна Петровна Савенко награждены правительственными наградами - медалями «Заслуженный педагог России».

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