«Я хотела принести вам радость»: учительница извинилась за танец живота на школьной линейке в Хабаровске

Постановщиком номера оказалась молодая педагог, которая ведет уроки танцев Фото: Скриншот с видео

Учительница, станцевавшая танец живота на линейке в школе №76, прокомментировала ситуацию. Напомним, что девушка в восточном костюме показала детям номер под песню «Крылья» группы «Наутилус Помпилиус». Плавные движения танцовщицы попали на видео и вызвали резонанс в соцсетях.

Танец живота для торжественных школьных линеек в Хабаровске - экзотика. Этот вид хореографии подразумевает под собой откровенный наряд, который частично обнажает женское тело. Мало кто возьмет на себя ответственность в холодное сентябрьское утро выйти в таком виде к школьникам и их родителям.

Однако 1 сентября хабаровские соцсети облетело интересное видео. На кадрах девушка в, как кажется на первый взгляд, откровенном наряде танцует перед школьниками. Большинство пользователей взбунтовалось: «Как так можно! Танцевать такое перед детьми!» В ситуацию вмешались городские власти, которые назвали произошедшее недопустимым и организовали служебную проверку.

Постановщиком номера оказалась молодая педагог, которая ведет уроки танцев. Произошедшее - не что иное, как перформанс о птице счастья, который говорил о том, что ни в коем случае нельзя терять крылья. Показать номер на линейке была личная инициатива учительницы, которая решила принести свои извинения.

- Во-первых, я хочу искренне принести извинения всем детям, родителям, бабушкам, дедушкам и всем тем, у кого мое выступление вызвало какие-то негативные эмоции, непонимание, недоумение. Своим творческим номером, изображая птицу счастья, я никого не хотела оскорбить и обидеть ваши чувства, я хотела принести вам радость. И сейчас я понимаю, что мой образ оказался слишком сценическим и не вписался в формат мероприятия, посвященного празднику 1 сентября, - сказала Юлия Марченко, педагог дополнительного образования хабаровской школы №76.

Девушка подчеркнула, что ее наряд, к которому было больше всего вопросов, на самом деле телесного цвета и является абсолютно закрытым. А впечатление обнаженного тела создается под бликами солнца. Педагог отметила, что неоднократно выступала с данным номером, в том числе на городских мероприятиях. В будущем учительница пообещала «учитывать формат школьных мероприятий при подготовке сценических номеров».