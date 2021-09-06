Новые люди выступают за повышение зарплат учителям Хабаровска до 75 000 рублей

Фото: партия «Новые люди».

Один из основных пунктов программы - предоставление людям большего количества рычагов для влияния на власть.

Новые люди считают ключевыми вызовами для России оторванных от жизни чиновников, коррупцию и устаревшее вертикальное госуправление, которое ведёт к закручиванию гаек и тотальному контролю. «Народный мэр» Якутска, советник лидера партии Алексея Нечаева по региональному развитию Сардана Авксентьева считает, что власть должна стать ближе к людям, а все ключевые решения чиновники должны принимать после проведения мини-референдумов.

- Есть две параллельно существующие России. В одной - национальные проекты реализуются, экономика развивается семимильными шагами, там всё якобы очень здорово. И там живёт свой народ - чиновники, силовики, сотрудники госкорпораций, все, кто живёт за счёт госзаказов. И есть другая - настоящая Россия, которую я и Алексей Нечаев проходим своими ногами. Мы разговариваем с людьми в регионах и видим, что там всё не так хорошо, как хотелось бы. Задача партии «Новые люди» сделать так, чтобы эти две России наконец воссоединились. Чтобы наша страна была богатой и современной. Чтобы мы все жили в здоровом демократическом обществе, - сказала Сардана Авксентьева.

Сардана Авксентьева. Фото: партия «Новые люди».

Новые люди уверены, что главным критерием оценки состояния экономики должен быть уровень жизни людей. Именно по нему нужно оценивать эффективность работы исполнительной власти.

- Росстат считает, что у нас в стране 19 млн бедных, потому что их доход не больше 10,9 тыс. рублей. Если у тебя доход 11 тыс. рублей, то ты, по мнению Росстата, уже средний класс. И ни в чём себе не отказывай. По методике Всемирного банка, бедными считаются те, кто больше половины своих денег тратит на еду. В России 70% людей - почти 100 млн - больше половины своего дохода тратят на питание. Это реальная бедность, - подчеркнул председатель партии Алексей Нечаев.

Алексей Нечаев. Фото: партия «Новые люди».

По мнению Новых людей, Россия остаётся богатой страной бедных людей из-за несправедливого распределения налогов в пользу центра. Поэтому в программе партии предлагается оставлять больше налогов в регионах. Во-вторых, отменить налог на прибыль, НДС и страховые отчисления. Вместо этого ввести единый налог с оборота в размере 7%, с дальнейшим снижением до 5%. Такой налог легче собирать и контролировать. Благодаря этим изменениям работодатели перестанут уходить от НДС и платить «серые» зарплаты.

В программе также предлагается повысить оплату педагогов. Как рассказал председатель партийного комитета по образованию Артём Соловейчик, сейчас 65 % учителей работают сверхурочно, 30 % - на две ставки, и только 5 % - на одну. Много сил и времени отнимает заполнение планов и отчётов. Новые люди предлагают установить всем учителям страны единый федеральный оклад в размере 75 тыс. рублей за одну педагогическую ставку, запретить принуждение к сверхурочной работе и упразднить Рособрнадзор.