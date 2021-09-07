Застывшая память: арт-объекты жертвам японского геноцида создали хабаровские студенты

Анастасия Шаргородская – автор идеи арт-объекта «НЕТ 731» Фото: Илья ФЕДУЛОВ

Хабаровский процесс, который состоялся в краевой столице зимой 1949 года, которому и посвящен одноименный форум, проводился с целью наказания японских милитаристов. Подобно своим союзникам-нацистам они истребили тысячи невинных жизней, а также проводили на пленниках бесчеловечные опыты и пытки. О жертвах много говорили на форуме, перечисляя сухие цифры. Однако это были не цифры, а живые люди. Как и мы с вами, они думали, переживали эмоции, а главное - испытывали ужасные страдания.

Автор проекта на фоне стены с колючей проволокой Фото: Илья ФЕДУЛОВ

Студенты института архитектуры и дизайна ТОГУ подошли к теме жертв геноцида с чисто человеческой стороны и разработали 12 инсталляций в память о тысячах замученных душ. Однако под тематику подходило только три. Их и отобрали для выставки в рамках форума «Хабаровский процесс» и проекта «Без срока давности». Все три арт-объекта разместили в краевом парке имени Н. Н. Муравьева-Амурского, недалеко от центральной набережной.

Образы жертв геноцида на стене Фото: Илья ФЕДУЛОВ

Корреспонденту «КП» - Хабаровск» удалось поговорить с автором одной из инсталляций, которая называется «НЕТ 731». Объект представляет собой черную деревянную конструкцию с низкой пристройкой. По форме она напоминает барак для военнопленных или загон для скота. Примерно так японцы и относились к пленникам - как к скоту, биоматериалу.

Вид изнутри Фото: Илья ФЕДУЛОВ

- Каждый человек может по-разному считывать этот символ. По моей задумке, изначально мы видим маленький объект. Затем переходим сразу же в большой, быстро расширяющийся. У зрителя по-другому идет восприятие пространства. Идея заключается еще в том, что при входе тебе придется пригнуть голову. При этом ты как бы совершаешь акт преклонения перед самой историей. На задней металлической стенке мы видим выцарапанные призрачные образы погибших людей. Они все остались в тех лагерях. И мы до сих пор не знаем их имена. Поверх стены натянута настоящая колючая проволока. Когда же мы развернемся к входу, то увидим надпись - «Помните о прошлом, чтобы в будущем не оказаться по ту сторону». Это сделано для усиления, для понимания того, что мы отражаемся здесь. И мы можем в любой момент оказаться по ту сторону. Также в потолке постройки есть прямоугольное окно, которое тоже можно трактовать по-разному. Как волю к свободе или более буквально и жестко - кусок неба, который виден из братской могилы. Черный цвет деревянных стен еще сильнее стягивает. А при закате пространство становится гротескным и сюрреалистичным, с желтыми пятнами и холодными синими полосками. Эффект получается впечатляющий и довольно зловещий, мрачный, на контрасте с нашим хабаровским чистым небом. Я удивлена и очень рада, что все так классно получилось! Этот объект стал результатом моей рефлексии над Хабаровским процессом. Я придумала идею, создала чертежи и рассчитала смету. Возводить конструкцию помогали двое строителей, а над покраской и размещением работала команда еще из четырех человек. Строили и собирали прямо здесь полтора дня. Закончили как раз перед началом форума. Это был мой первый опыт в создании инсталляции на такую серьезную и тяжелую тему. Идея пришла мне в голову, когда я увидела фото военнопленных за колючей проволокой. И я четко увидела образ чего-то метафизического, неоднозначного. Я хочу, чтобы зритель начал размышлять, рассматривая эту инсталляцию, - рассказала Анастасия Шаргородская, студентка пятого курса института архитектуры и дизайна ТОГУ.

Образы пленников Фото: Илья ФЕДУЛОВ

О еще двух инсталляциях - «Окружен» и «Часы смерти» - кратко рассказал Петр Понухин, профессор Московского архитектурного института (МАРХИ), завкафедрой военной архитектуры. Он является куратором арт-проекта.

Инсталляция «Окружен». Авторы: Арина Ким, Светлана Дермичева, Ангелина Носова, Алина Марейчук, Екатерина Малых, Софья Полуян, Екатерина Портянкина Фото: Илья ФЕДУЛОВ

Инсталляция «Часы смерти». Авторы: Вероника Драчева, Дарья Демина, Арина Кирпо, Полина Максимова, Анастасия Галактионова, Валерий Мамонов, Елизавета Михеева Фото: Илья ФЕДУЛОВ

- Идеи ребята представили очень креативные. Конечно, это символизм, исключительно. Например, авторы инсталляции «Окружен» долго мучились с концепцией. Они представили маленького человека, скорченного в муках. А вокруг него стоят черные, незыблемые кубы. Кубы - это конкретные лаборатории, где проводились биологические опыты над людьми. Их было много на территории Маньчжурии и Китая. Они располагались совсем рядом к границам Хабаровского края. Еще один объект «Часы смерти». Он символизирует «хронос» - неотвратимость движения времени. Тень от красной стрелки солнечных часов падает на черные параллелепипеды с номерами лабораторий смерти. Жертвы геноцида на Дальнем Востоке - это простые люди, они заслуживают памяти так же, как и жертвы холокоста. Но о них почти не упоминается в ОНН и других ведомствах. Меня очень порадовало, что поколение Z оказалось очень чутким. У них в сердце есть ощущение эволюции. Именно им придется строить наше будущее, - подчеркнул Петр Понухин.

Инсталляция «Часы смерти» Фото: Илья ФЕДУЛОВ

Инсталляция «Окружен». Авторы: Арина Ким, Светлана Дермичева, Ангелина Носова, Алина Марейчук, Екатерина Малых, Софья Полуян, Екатерина Портянкина Фото: Илья ФЕДУЛОВ

Инсталляция «Окружен». Авторы: Арина Ким, Светлана Дермичева, Ангелина Носова, Алина Марейчук, Екатерина Малых, Софья Полуян, Екатерина Портянкина Фото: Илья ФЕДУЛОВ

На все три объекта выделили ограниченный бюджет. Поэтому студентам-архитекторам пришлось выкручиваться, чтобы уложиться в небольшую сумму и представить что-то оригинальное и интересное. Материалы использовались самые простые и недорогие - дерево, проволока, нейлон, краска, жестяные листы и так далее. Инсталляции простоят в парке около месяца. Что с ними будет дальше, пока неизвестно.

Застывшая память: арт-объекты жертвам японского геноцида создали хабаровские студенты Фото: Илья ФЕДУЛОВ

НЕТ 731 - надпись Фото: Илья ФЕДУЛОВ

НЕТ 731. Авторы: Анастасия Шаргородская, Анастасия Галактионова, Елизавета Садовская, Дарья Ремизова, Ангелина Кузнецова, Максим Гончаров Фото: Илья ФЕДУЛОВ

Изначально мы видим маленький объект. Затем переходим сразу же в большой, быстро расширяющийся Фото: Илья ФЕДУЛОВ