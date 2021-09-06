«Такое нельзя забывать»: международный форум «Хабаровский процесс» собрал более 1200 человек Фото: Илья ФЕДУЛОВ

В понедельник, 6 сентября, в краевом центре впервые открылся международный научно-практический форум «Хабаровский процесс: историческое значение и современные вызовы». Помимо России, в нем принимают участие такие страны как Китай, Монголия и Индия. Форум приурочен к окончанию Второй мировой войны и памяти жертв геноцида японских нацистов на Дальнем Востоке.

Завершится мероприятие уже завтра – 7 сентября. За два дня форум посетит 1200 человек. Это политики, историки, журналисты, ветераны, студенты, сотрудники общественных и культурных организаций.

Выставка «Дальневосточный Нюрнберг». Документальная летопись Хабаровского процесса» Фото: Илья ФЕДУЛОВ

Форум расположился на нескольких площадках, расположенных в различных частях Хабаровска. Это Дом официальных приемов, здание ОДОРА, краевой музей имени Н.И. Гродекова, Центр патриотического воспитания, парк имени Н. Н. Муравьева-Амурского, кинотеатр «Совкино», ТОГУ и КЦО.

Первый день форума начался с пресс-конференции. На ней выступил врио губернатора края, Михаил Дегтярев, начальник управления президента Российской Федерации по общественным проектам, Сергей Новиков, а также министр науки и высшего образования РФ, Валерий Фальков и министр по развитию Дальнего Востока и Арктики, Алексей Чекунков.

Пресс-конференция прошла в спешке и давке. Главная мысль, которую хотели донести все спикеры – задача форума состоит в том, чтобы не допустить забвения как Хабаровского процесса, так и геноцида советского, китайского и других народов во время Второй мировой войны, а также донести важность сохранения памяти этих страшных событий широкой общественности и всему миру. Также спикерами отмечалось то, что нельзя «перекраивать и искажать историю, подстраивать ее под себя».

Валерий Фальков, министр науки и высшего образования РФ Фото: Илья ФЕДУЛОВ

- В нашем мире информационном у историков есть много возможностей обращаться к фактам, к первоисточникам. Однако и трактовок одних и тех же событий много. Исходя из них формируется и смысловой и ассоциативный ряд, который зачастую неправильный. А обращение к истории родной страны, к первоисточникам показывает, как оно происходило в действительности. Изучая события прошлого, мы несомненно находим взаимосвязь с настоящим. И это важный момент. Также важно подчеркнуть, что при всем внимании к событиям Второй мировой войны, до сих пор остаются белые страницы истории, которые необходимо заполнять и показывать миру, показывать правду. Одним из таких важных фрагментов истории является в том числе и Хабаровский процесс, - подчеркнул Валерий Фальков, министр науки и высшего образования РФ.

Затем состоялось первое пленарное заседание по теме «Научное осмысление и практическое использование документального наследия Хабаровского процесса». Заседание началось в 11 утра и продлилось два с половиной часа, вместо запланированных двух. На собрании выступило 12 спикеров, а приветственное слово произнес Михаил Дегтярев.

Выставка «Дальневосточный Нюрнберг». Документальная летопись Хабаровского процесса» Фото: Илья ФЕДУЛОВ

- Для нас большая честь, что мероприятие такого высокого уровня проводится в Хабаровском крае. Это свидетельствует о большом внимании, которое сегодня уделяется Дальнему Востоку России, Хабаровскому краю и его роли в истории страны. Форум имеет большое значение для всех стран Азиатско-тихоокеанского региона, поскольку на нем обсуждаются актуальные вопросов сохранения мира и обеспечения международной безопасности. Именно Хабаровский процесс поставил юридическую точку в осуждении японского милитаризма. Забвение же уроков истории неизбежно оборачивается тяжелой расплатой. Поэтому преступным деяниям пособников нацистов не может быть оправдания, им нет срока давности, - отметил Михаил Дегтярев, врио губернатора региона.

Во время заседания обсуждались такие вопросы как: историческая ценность Хабаровского процесса для современного образования и культуры; важность сохранения исторической памяти для будущих поколений; обсуждение данных о жертвах отрядов 100 и 731; а также типы бактериологических угроз, которые Япония намеревалась применить в том числе на территории Хабаровска. Например, микробиолог и главный специалист ФГБУ «27 Научный центр», Михаил Супотницкий отметил, что для этого планировалось заражать наши территории чумой.

Выставка «Дальневосточный Нюрнберг». Документальная летопись Хабаровского процесса» Фото: Илья ФЕДУЛОВ

А президент Ассоциации юристов и правого фонда Индии, Кумар Прашант, сказал, что он впервые услышал о Хабаровском процессе, именно благодаря форуму.

- Многие академики на Западе не знают о Хабаровском процессе. Интересно, что США все-таки рассекретили часть документов, но дальнейшего диалога не последовало. О Токийском процессе в ОНН знают намного больше. Мне очень приятно, что меня пригласили на этот форум. И я постараюсь распространить эту информацию далее в мире. Тьма истории должна быть рассеяна светом знания. Несмотря на то, что результаты Хабаровского процесса во многих западных странах приравниваются к пропаганде, сам факт суда не отрицается, - рассказал Кумар Прашант.

Также в рамках форума отрылась выставка архивных документов нескольких российских ведомств. Ранее эти материалы не были доступны широкой общественности. Выставку назвали «Дальневосточный Нюрнберг». Документальная летопись Хабаровского процесса».

Выставка «Дальневосточный Нюрнберг». Документальная летопись Хабаровского процесса» Фото: Илья ФЕДУЛОВ

- На этой выставке представлено более 200 документов. Это рассекреченные материалы из архивов внешней политики, ФСБ, органов безопасности и внутренних дел Хабаровского края. Здесь представлены материалы, взятые из архива и нашего музея и прочих ведомств. Многие документы рассекречены впервые. В пример можно привести письма, которые СССР направлял США, но которые остались без ответа. Также это протоколы допросов бывшего командующего Квантунской армии, свидетелей. Это огромный корпус документов, который подтверждает все ужасные факты. Историки, несомненно на них будут опираться в своих исследованиях – заявил Иван Крюков, гендиректор краевого музея имени Н.И. Гродекова.