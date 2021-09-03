Раскрыты ужасы: студенты ХГУЭП изучат рассекреченные документы Хабаровского процесса Фото: Илья ФЕДУЛОВ

В хабаровском музее имени Гродекова дали старт исследовательской работе с рассекреченными файлами о Хабаровском процессе. Документы для изучения предоставило управление Федеральной службы безопасности РФ по Хабаровскому краю. Ответственную и сложную задачу по исследованию документов взяла на себя группа студентов юридического факультета Хабаровского государственного университета экономики и права. Будущим юристам дали всего три дня на то, чтобы изучить около 30 различных документов и составить научные доклады.

Раскрыты ужасы: студенты ХГУЭП изучат рассекреченные документы Хабаровского процесса Фото: Илья ФЕДУЛОВ

Именно столько времени остается до начала межрегионального форума «Хабаровский процесс: историческое значение и современные вызовы», который пройдет с 6 по 7 сентября в Доме официальных приемов правительства Хабаровского края. Кроме России, в мероприятии примут участие представители Китая, Монголии и Индии. Рассекреченные документы будут показаны на выставке форума.

Раскрыты ужасы: студенты ХГУЭП изучат рассекреченные документы Хабаровского процесса Фото: Илья ФЕДУЛОВ

- Мы узнали о подготовке форума год назад. Я, как преподаватель, очень обрадовалась, что Хабаровскому процессу, наконец, уделили внимание на таком уровне. Так как обычно вспоминают о Нюрнберге. Сначала мы обсудили тему с ребятами, и в итоге четверо тогда еще первокурсников согласились заняться этим расследованием. Каждому досталась своя тема для доклада. Изначально мы обратились к данным, которые есть в открытом доступе. Кто-то выбрал вопрос разработки бактериологического оружия, кто-то занялся изучением правового аспекта Хабаровского процесса. На мой взгляд, есть еще интересная тема - статус японский военнопленных. Об этом сохранилось много данных, но вспоминают о них реже, чем о пленниках Вермахта. Моя роль, как научного руководителя, состояла в том, чтобы направить ребят, помочь им определиться со статусом документов, доказательств и сделать правильные выводы. Вообще, работать с такими данными очень тяжело в человеческом смысле. Так как опыты проводились и над детьми, от этого становится очень страшно. Но нужно сохранять холодность и трезвость ума. Ребятам это тоже давалось непросто. Самое страшное, что исполнители пыток шли на все осознанно и с холодным расчетом. Такая информация следует из первых рассекреченных протоколов, с которыми я уже успела ознакомиться. Этот факт меня очень огорчил. Чтобы такие события больше не повторялись, об этом нужно говорить, - рассказала Маргарита Никитенко, декан юридического факультета ХГУЭП, кандидат исторических наук, доцент.

Раскрыты ужасы: студенты ХГУЭП изучат рассекреченные документы Хабаровского процесса Фото: Илья ФЕДУЛОВ

Участникам открытия показали три папки с рассекреченными файлами. Каждая из них – это отдельная группа судебных бумаг. Часть документов посвящена подготовке к войне, другая - непосредственно разработке бактериологического оружия. Отдельную часть документов удалось захватить на территории Манчжурии. Дело в том, что в 1930 годах Япония развернула там свою активную военную деятельность. Когда началась Маньчжурская операция, специальной миссией КГБ удалось вывезти из секретных архивов более 5,5 тысяч томов на японском языке. Информация из архивов очень пригодилась как в Хабаровском, так и в Токийском процессах.

Раскрыты ужасы: студенты ХГУЭП изучат рассекреченные документы Хабаровского процесса Фото: Илья ФЕДУЛОВ

В основном, там хранились многочисленные протоколы допроса обвиняемых, свидетелей, документы следствия, архивные фотографии. Все документы являются копиями оригиналов и представлены на русском и японских языках. Файлы раскрыли, потому что срок их секретности подошел к концу.

- Моя работа касается биологических опытов на мирных жителях. В ней рассматривается Хабаровский процесс и примеры изуверских экспериментов японских милитаристов. Главный вывод - это недопущение таких событий в настоящем и будущем. Я заинтересовалась этой темой, потому что об этом мало говорят, а мне хочется это осветить и рассмотреть с разных сторон. Я думаю, новые данные помогут углубить и усовершенствовать научные исследования в этой теме. Даже при беглом осмотре нескольких бумаг я уже узнала для себя кое-что новое. Например, я увидела протокол допроса японского свидетеля, о котором мне раньше не было известно. В нем он рассказывает, как попал в один из «приютов» и что там видел. Свидетель признается, что знал, что здесь проходят, как он пишет: «животные опыты над людьми». Также этот мужчина сообщил, что семьям японцев было сообщено, что многие из них погибли, чтобы информация о зверствах осталась тайной, - поделилась Алина Куклина, студентка второго курса юридического факультета ХГУЭП.

Раскрыты ужасы: студенты ХГУЭП изучат рассекреченные документы Хабаровского процесса Фото: Илья ФЕДУЛОВ

Напомним, Хабаровский процесс проходил с 25 по 30 декабря 1949 года в здании ОДОРА. Это был суд над 12 японскими преступниками, которых обвинили в применении бактериологического оружия на живых людях. На пленных испытывались возбудители тифа, столбняка, сибирской язвы, оспы, холеры и многих других страшных заболеваний. Помимо заражения смертельными болезнями их жестоко пытали. Жертвами деятельности так называемого отряда 731, стали по разным данным от 3 до 10 тысяч человек. По единогласному признанию бывших служащих организации, в числе заключенных было почти 70 процентов китайцев, и 30 процентов русских.

Раскрыты ужасы: студенты ХГУЭП изучат рассекреченные документы Хабаровского процесса Фото: Илья ФЕДУЛОВ

Раскрыты ужасы: студенты ХГУЭП изучат рассекреченные документы Хабаровского процесса Фото: Илья ФЕДУЛОВ

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