«Нужно быть гуманнее»: Иван Крюков высказался о Хабаровском процессе Фото: Хабаровский краевой музей им. Н.И. Гродекова

В преддверии международного научно-практического форума «Хабаровский процесс: историческое значение и современные вызовы», который состоится в краевом центре с 6 по 7 сентября в Доме официальных приемов правительства Хабаровского края, «КП» - Хабаровск» вновь обращается к этой теме.

Теперь свое слово о значительном историческом событии «Комсомолке» сказал генеральный директор музея имени Н. И. Гродекова Иван Крюков. Задачу истории он видит в том, чтобы сохранить народную память. На ней держится все. «Без прошлого не будет будущего», - считает хабаровский историк. Такую же позицию он занимает и в отношении Хабаровского процесса.

- Хабаровский процесс иногда называют вторым и даже третьим «Нюрнбергом», потому что он стоит на одной плоскости по значимости с Токийским и Нюрнбергским процессами. Но Хабаровский процесс, к сожалению, немного забыт. В 1949 году событие хорошо освещалось в СМИ, в 1950 году вышел сборник документов по итогам этого трибунала. Также была сделана выставка карикатур, которые хранятся в музее Вадима Павчинского. Но после того как военные преступники отсидели свои сроки, в 1956 году они вернулись на родину. И в силу различных причин Хабаровский процесс ушел в тень. И это нормально - какие-то события запоминаются, какие-то затираются в памяти. Но это не значит, что о них позже не вспомнят. Так работает человеческая психика - человек не любит долго хранить в голове негативную информацию. Поэтому задача историков состоит в том, чтобы периодически такие темы поднимать, причем спокойно, без истерик. В свою очередь, Гродековский музей всегда помнил об этом важном суде 1949 года. У нас есть фотографии и воспоминания писателей, которые там были. Есть и карикатуры Вадима Павчинского, который запечатлел подсудимых. И мы, так или иначе, к этой теме всегда возвращаемся. Об этом нужно помнить, потому что если мы говорим о значении Хабаровского процесса, то мы прекрасно понимаем, что японские генералы были осуждены за преступления против человечности. Их обвиняли в создании и применении опасного бактериологического оружия, угрожавшего всему миру, - рассказал директор Гродековского музея.

«Нужно быть гуманнее»: Иван Крюков высказался о Хабаровском процессе Фото: Хабаровский краевой музей им. Н.И. Гродекова

Кроме того, стоит учитывать, что вклад советской армии в окончание Второй мировой войны огромен. Те отряды, 100-й и 731-й, могли бы и дальше продолжать свои бесчеловечные опыты, если б их не остановили и не наказали.

- Главный опыт, как мне кажется, который мы можем извлечь из этого события - наша страна человечно и миролюбиво относится к нашим противникам. Но все, кто творят такие злодеяния, получат по заслугам. Именно Россия, которая пережила множество страшных потрясений, должна сказать всему миру: «Ребята, хватит воевать, нужно быть гуманнее». Должен быть мир во всем мире. Но при этом у нас хватит сил отстоять свои границы и интересы. Потому что мир многополярен, должен быть диалог. И решать спорные вопросы в глобальном масштабе с позиции силы в современных условиях больше недопустимо. В рамках форума, который будет проходить в сентябре, эти вопросы снова поднимут. Это мероприятие покажет истинную значимость Хабаровского процесса, - заключил Иван Крюков.

Хабаровский процесс проходил с 25 по 30 декабря 1949 года в здании Окружного дома офицеров Российской армии (ОДОРА) на Шевченко, 16. На нем осудили 12 военных преступников Квантунской армии за применение бактериологического оружия на людях и бесчеловечные пытки. Все осужденные занимали высшие чины в японских вооруженных силах. В здании ОДОРА недавно закончилась реконструкция.

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