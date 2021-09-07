«Сиди, тварь»: житель Колымы запер в пустой цистерне 11-летнюю девочку

Ребенок 40 минут провел в духоте и кромешной темноте. Фото: предоставлено героиней публикации

Резонансная история с участием 11-летней девочки произошла в Магаданской области. Школьница из села Гижига оказалась запертой в пустой цистерне. Со слов ребенка, это не было случайностью: сосед специально завинтил крышку. Сам мужчина категорически это отрицает.

Все произошло в минувшую субботу, 4 сентября. Дети после школы отправились гулять недалеко от своих домов. Пострадавшая девочка была в компании трех мальчишек. Очередную игру они решили затеять на крыше большой цистерны, которая стояла рядом. Сначала просто лазили сверху, а когда почувствовали холод (в регионе на выходных выпал первый снег), залезли внутрь погреться.

Что конкретно произошло дальше, сейчас устанавливают ведомства. Но так или иначе школьница оказалась заперта в цистерне. По версии девочки и ее мамы, закрыл ее там сосед.

По версии девочки, сосед специально закрыл ее внутри цистерны. Фото: предоставлено героиней публикации

Женщина утверждает, со слов друзей дочки, что мужчина, увидев детей в своей цистерне, начал кричать на них матом. Мальчишки успели сбежать, а девочку со словами «Сиди, тварь» он закрыл внутри. Она провела там минут 40, пока на помощь не пришла ее мама.

Девочка уверяет: безумно испугалась, было душно и темно. А сосед стучал по цистерне, да так сильно, что у нее разболелась голова.

У другого участника этой истории своя версия произошедшего. Он заявляет, что ребенка не видел, а закрыл люк, чтобы внутрь никто не лазил.

- История, безусловно, резонансная. Пока что делать однозначных выводов мы не можем. Сейчас идет проверка по факту произошедшего. Будет решаться вопрос с цистерной в том числе: ее нужно будет или законсервировать, или, возможно, убрать. Потому что нельзя, чтобы дети играли в подобных местах, - рассказали «Комсомолке» в прокуратуре Магаданской области.

Сейчас инцидент в Гижиге находится на контроле областной прокуратуры.

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