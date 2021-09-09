Женщины в сексуальном рабстве: неудобную тему подняли на форуме в Хабаровске (18+). Архивные фото предоставлены героем публикации

В Хабаровске совсем недавно состоялся международный научно-практический форум «Хабаровский процесс: историческое значение и современные вызовы». На конференции поднимались многие серьезные темы, касающиеся применения японскими оккупантами бактериологического оружия на живых людях, вопросы государственной и мировой безопасности, образования, патриотизма, важности уроков истории для нынешних и будущих поколений и другие вопросы.

Также на одной из площадок поднималась не столь популярная, и даже табуированная тема - женское сексуальное рабство на оккупированных японцами территориях во время Второй мировой войны. Этот вопрос осветила Бэлла Пак, доктор исторических наук, заведующая лабораторией истории и культуры Кореи Института востоковедения РАН. Историк поделилась шокирующими подробностями своего исследования с «КП»-Хабаровск».

Тема ее доклада звучала так: «Женщины для утешения» для императорской японской армии: военное преступление и грубое нарушение международного права в области прав человека». Речь в нем идет о привлечении корейских женщин для работы в военных борделях или «станциях утешения». Вианбу или ианфу - в переводе с японского как раз и означает «женщины для утешения и успокоения». Так японцы называли приблизительно 200 тысяч кореянок в возрасте от 13 лет, которых насильственно принуждали к сексуальному рабству. По другим сведениям, их было вдвое больше.

Женщины в сексуальном рабстве: неудобную тему подняли на форуме в Хабаровске (18+). Архивные фото предоставлены героем публикации

- Эти данные подтверждали причастность японских военных властей к созданию и содержанию незаконных борделей. Похожие документы были обнаружены и в США. Согласно этим шокирующим сведениям, только в одном Шанхае насчитывалось 90 борделей для солдат по 500 женщин в каждом. В среднем сексуальная рабыня была обязана «обслуживать» по 40 солдат в день. «Женщин для комфорта и утех» насильно стерилизовали, принуждали к абортам, а нередко и убивали. Многие из них прибегали к суициду. Согласно данным ООН, систематическому изнасилованию в солдатских борделях подвергались также девушки из Китая, Тайваня, Филиппин, Малайзии и других восточноазиатских стран, оккупированных Японией. Есть даже сведения о голландках, захваченных в Индонезии. Но 80% составляли именно кореянки, - рассказала Бэлла Пак.

Изобличающие документы чудом сохранились только благодаря тому, что они находились в 25 милях к западу от центра Токио до самого конца войны. Позже бумаги конфисковала армия США.

- Тема замалчивалась больше 50 лет. Японское правительство долгое время все отрицало. Лишь с 1993 года японское правительство неохотно стало признавать факты сексуального рабства в годы Второй мировой войны. Это произошло благодаря тому, что 16 января 1992 года Ясими Ёсиаки, профессор истории из университета «Тюо», впервые обнародовал шесть официальных документов 1930-х годов с личными печатями высокопоставленных офицеров Императорской армии. Столкнувшись с неопровержимыми доказательствами, японское правительство вынуждено было отказаться от давнего заявления о том, что борделями управляли только частные предприниматели, - отметила доктор исторических наук.

Однако вопрос все еще не урегулирован. Никому не хочется признавать такую неудобную и «грязную» правду. Даже сама история постепенного признания фактов сексуального рабства японскими властями очень сложная и напоминает политические дебаты. Корея указывает одни цифры и факты, Япония же пытается обороняться, чтобы хоть немного обелить свою репутацию.

- Только в 1998 году правительство Японии согласилось выплатить компенсацию немногим оставшимся в живых экс-кореянкам-вианбу. Однако оно отказалось признавать факт насильственной вербовки, подчеркивая, что женщины добровольно соглашались заниматься проституцией. Также японские власти настаивали на том, что «проблема вианбу» была решена еще в 1965 году при подписании договора о нормализации отношений между Японией и Южной Кореей. Однако сама Корея с результатами этого договора до конца не согласилась. Стоит отметить, что проблема сексуального рабства не была включена Токийским трибуналом в перечень военных преступлений. Так как ни одна из бывших секс-рабынь не рассказала тогда о пережитом ужасе. Это позволяло японским властям долгое время игнорировать требования о компенсациях. Они ссылались на то, что до принятия 4-й Женевской конвенции 1949 года изнасилования не подпадали под военные преступления, - резюмировала Бэлла Пак.

На сегодняшний день окончательных официальных извинений от лица японского народа жителям Кореи до сих пор не удалось добиться.