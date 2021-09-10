Идем на восток: первые 100 человек оформили гектар в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

Программа «Дальневосточный гектар» успешно реализуется в Хабаровском крае. Так, уже первые 100 участников проекта оформили себе участки в собственность или долгосрочную аренду. Такое количество заинтересованных лиц объясняется тем, что «гектарщики» могут взять себе дополнительный земельный надел бесплатно. Новые правила программы «Дальневосточный гектар» начали действовать с 1 августа, сообщает «КП»-Хабаровск».

- Оформить второй гектар бесплатно смогут только те, кто успешно освоил первый участок, что-то на нем создал. Пока что из 100 человек уже двое взяли себе по второму гектару. Я думаю, это поможет людям эффективнее распоряжаться землей. Чтобы бесплатно получить второй гектар, нужно обратиться в местную администрацию, где ранее оформлялся надел. Притом заявление необходимо подать за полгода до истечения пятилетнего срока аренды земли. Однако если на земле построен дом, или на нее оформлена дальневосточная ипотека, то подать заявку можно и раньше. Как только право собственности будет зарегистрировано, то сразу же можно подавать заявление для получение второго участка, - рассказал Андрей Примак, начальник отдела краевого министерства имущества Хабаровского края.

На данный момент в Хабаровском крае по программе «Дальневосточный гектар» выделено 11 тысяч бесплатных наделов, 100 из которых оформлены в собственность или аренду. В ближайшей перспективе на этих землях проложат всю необходимую инфраструктуру. Власти обещают построить дороги, мосты, ЛЭП и другие коммуникации.

Например, подобные работы уже ведутся в поселке Кругликово района имени Лазо, сел Свечино, Елабуга и Краснознаменка в Хабаровском районе. В 2020 году в селах Свечино и Кругликово сделали новые дороги. А в Кругликово установили ЛЭП и подстанции. Также сейчас на 85% готова дорога к селу Краснознаменка.

Все работы финансируются из федерального и краевого бюджетов.

СПРАВКА «КП»

Проект «Дальневосточный гектар» был запушен в 2016 году с целью повышения эффективности использования дальневосточных земель, привлечения на эту территорию населения. Программа позволяет выбрать на карте из неиспользуемых земель Дальнего Востока свободный участок и оформить его. Позже эту землю можно бесплатно получить в собственность или долгосрочную аренду. За почти пять лет действия программы земельные наделы в ДФО получили около 100 тысяч человек.

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