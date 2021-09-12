Танки, рыцари и кони в чистом поле: ДВ Форпост состоялся в Хабаровске

Реконструкторы-белогвардейцы Фото: Илья ФЕДУЛОВ

В Хабаровске уже в третий раз состоялся межрегиональный военно-исторический фестиваль «Дальневосточный форпост». В этом году, как и в прошлом он выпал на сентябрь. Площадку для масштабного мероприятия снова подготовили на летном поле школы ДОСААФ. Фестиваль посетил корреспондент «КП-Хабаровск».

Дети на танке Фото: Илья ФЕДУЛОВ

«ДВ Форпост» поражает своим масштабом еще при входе на летное поле. Здесь вас встречает огромная карта фестиваля. На ней видно, что территория мероприятия разделена 14 тематических зон. Каждая площадка соответствует своей истерической эпохе или тематике.

Карта фестиваля Фото: Илья ФЕДУЛОВ

Это «Средневековье», «Гражданская Война на Дальнем Востоке», «Война в Афганистане 1979-1989 гг.», а также лагеря «Красной Армии», «войск Вермахта», «Квантунской армии». Кстати, на фестиваль из-за ковидных ограничений уже второй раз не смогли приехать настоящие японцы, которые готовы были представить солдат Императорской армии времен Второй мировой войны.

Человек с Востока Фото: Илья ФЕДУЛОВ

Рыцарская экипировка Фото: Илья ФЕДУЛОВ

Кроме того, на фестивале разместились площадки по лазертагу, страйкболу, пейнтболу, фаертагу, сборке и разборке АК, всевозможные мастер-классы, игровые и торговые зоны. Одну из образовательных площадок представлял Гродековский музей. Перечислять все активности фестиваля можно бесконечно долго.

Страйкболисты в форме ВС США Фото: Илья ФЕДУЛОВ

Но самое главное – это то, что фестиваль создали увлеченные люди, которые по-настоящему «горят своим делом». Каждая площадка сделана с дотошностью и вниманием к мелочам. При этом многие артефакты настоящие или очень качественные реплики. Это же касается и костюмов, элементов экипировки, оружия, доспехов. А опытные реконструкторы готовы были ответить на любой, даже самый глупый вопрос в их сфере. Неспроста лозунг проекта: «Мы делаем историю живой».

Барышня-крестьянка Фото: Илья ФЕДУЛОВ

- Площадку для фестиваля в этом году готовило 250 человек. Тут работало более 100 реконструкторов из десяти регионов страны, еще примерно столько же волонтеров. За полтора дня мы построили все эти декорации, привезли реквизит, установили таблички, палатки и многое другое. С каждым годом фестиваль расширяется – гостей и участников становится все больше и больше. В этом году у нас больше техники, например, танк «Т-34» появился. Также из нового, впервые в этом году в рамках фестиваля прошел региональный рыцарский турнир. Появились и новые военно-тактические направления: хардбол и страйкбольный матч по видеоигре S.T.A.L.K.E.R. Вообще по мелочам много чего набралось. Фестиваль нам обошелся в среднем в 6 миллионов рублей, 3 из которых были выделены «Фондом президентских грантов». Примерно столько же мы потратили из своего кармана. Но самое главное, что наш фестиваль несет развлекательно-просветительскую функцию. С одной стороны, ты отдыхаешь и в то же время узнаешь что-то новое. Все это делается ради сохранения исторической памяти, - рассказал Никита Кобзев, главный организатор фестиваля, председатель дальневосточной межрегиональной молодежной военно-исторической общественной организации «Амурский рубеж».

Лагерь РККА Фото: Илья ФЕДУЛОВ

Фестиваль в этом году посетило более 10 тысяч человек! Это были жители из Хабаровска, Вяземска, Бикина, Района имени Лазо. В основном это семьи – родители с детьми, а также люди старшего возраста.

- Мы побывали на таком фестивале впервые, поэтому сравнивать пока не с чем. Обошли все площадки, все танки и машины облазили. Понравилось разнообразие направлений и что для детей придумали хорошую активность в виде квеста с исторической викториной. Сочетание развлечения и образования – это здорово! Хотелось бы, конечно, чтобы это все длилось два выходных, а не один. У нас в городе 600 тысяч человек и не все могут в субботу приехать. Также необходимо лучше освещать такие события в сети и на ТВ. Мы, например, узнали о нем только на форуме «Армия 2021». Также сражение нас немного огорчило, так как было плохо видно и слышно участников боя. А хочется же как в кино! Но в целом впечатления положительные! Хочется, чтобы подобных фестивалей было больше и проходили они чаще именно в нашем городе, - поделились впечатлением Сергей и Марина, хабаровчане.

Немецкий отряд Фото: Илья ФЕДУЛОВ

«Дальневосточный форпост» проводился при поддержке «Фонда президентских грантов», краевого правительства и Восточного военного округа. Поэтому во время мероприятия работал пункт приема на воинскую службу по контракту. Помимо тематических площадок, на фестивале прошли две военно-исторических реконструкции. А завершилось масштабное событие красочным фаер-шоу.

Одинокий сталкер Фото: Илья ФЕДУЛОВ