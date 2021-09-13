Татьяна Абрамова, Юрий Беляев, Александра Никифорова: звезды театра и кино открыли «Амурскую осень» в Хабаровске. Фото: пресс-служба ХКМТ.

В Хабаровске стартовал открытый российский фестиваль кино и театра «Амурская осень». В этом году он проходит уже в 19-й раз. По традиции, открытие фестиваля в Хабаровске планировали провести с выхода российских звезд на красную дорожку. Но, увы, в пятницу, 10 сентября, в регион пришел циклон и к началу открытия фестиваля на центр Хабаровска обрушился ливень. Но непогода не испортила настроение заядлым театралам и главным участникам открытия.

ЧЕЛОВЕК КРАСИТ МЕСТО

Безусловно, душевность является визитной карточкой фестиваля «Амурская осень», и, особенно, его открытия. Творческий вечер, когда артисты приветствуют всех гостей своими песнями, байками и непревзойденным чтением стихов, врезаются в память зрителей надолго. Именно открытие во многом предопределяет дальнейшее течение фестиваля. И в этот раз оно прошло на высочайшем уровне. Зритель искренне смеялся, восторгался, громко вздыхал и сопереживал. Все, как доктор прописал. В этом году в открытии приняли участие заслуженные артисты России Галина Бокашевская, Татьяна Абрамова и Юрий Беляев, Ив Набиев, Антон Семкин, Виталина Цымбалюк-Романовская, Кирилл Ковбас, Илья Тиунов, Анатолий Гущин, Евгений Банифатов, Дмитрий Нестеров, Александра Никифорова, Михаил Головушкин.

- Именно в Хабаровск прилетела первая группа участников «Амурской осени». С большим удовольствием представляем нашу концертную программу, - обратился со сцены к зрителям Сергей Новожилов, президент фестиваля «Амурская осень».

Ведущим церемонии открытия уже традиционно выступил именно Сергей Новожилов. Как создатель фестиваля, Сергей Новожилов с большим трепетом объявлял со сцены каждого артиста. Перед их выходом Сергей Владимирович вспоминал историю знакомства с артистом или какую-то интересную ситуацию. И все просто. В формате дружеской беседы. Без лишнего пафоса.

ЛЮБОВЬ К РОССИИ

- Этого молодого артиста вы можете знать по фильму «Кухня. Последняя битва». Но мне он больше запомнился в авторском кино «Хандра», - объявил Сергей Новожилов.

Кирилл Ковбас исполняет песню «Нева». Фото: пресс-служба ХКМТ.

На сцену вышел Кирилл Ковбас с гитарой в руках. Молодой артист рассказал о зарождении любви к Санкт-Петербургу. Не забыв упомянуть о том, что раньше этот город был одним из самых нелюбимых для него. Но в один прекрасный день магия Северной столицы России сработала и на Кирилла. Во время выступления актер прочитал стихотворение Иосифа Бродского и спел песню «Нева» авторства Сергея Бабкина.

А вот заслуженная артистка России Галина Бокашевская, звезда фильма «Тоталитарный роман» на хабаровской сцене рассказывала о любви к дальневосточной земле.

Заслуженная артистка России Галина Бокашевская. Фото: пресс-служба ХКМТ.

- Здесь самый настоящий русский народ. За пять лет я столько увидела! А как нас встречают! В какой-нибудь деревушке на завтрак дают вот такую миску красной икры, вместо каши, и без хлеба. А когда голос осип, какая-нибудь бабушка вбегает за кулисы и говорит: «Доченька, выпей это лекарство, помогает! Только стаканом надо» Я выпиваю, у меня слезы из глаз и говорю: «Так это же водка!» А бабушка в ответ: «Да неет! То горилка». И, конечно, выздоравливаешь от такого гостеприимства, - сказала Галина Бокашевская.

В дополнение к своему рассказу о дальневосточном народе, заслуженная артистка рассказала, как пробовалась на роль сибирской женщины.

- Я взяла топор и хрясь по табуретке! – вспоминает артистка.

Не оставила Галина Бокашевская зрителя и без творческой составляющей. Она прочитала произведение «Три вальса», повествующее о трех важных этапах в жизни женщины, но исключительно на примере танца.

КУДА БЕЗ ПЕСНИ

Музыкальная составляющая концерта также не оставила равнодушным никого. Под крики «молодец» и «браво» на сцене выступил суперфиналист восьмого сезона шоу «Голос», победитель шоу «Успех» Ив Набиев. Артистичный яркий артист исполнил песню «Харизма» и «Последняя поэма».

Ив Набиев. Фото: пресс-служба ХКМТ.

Действительно поразил зрителей голос Михаила Головушкина, солиста МАМТ им. Станиславского и Немировича-Данченко. Вокалист исполнил классику российской и советской музыки. Например, песне «Надежда» на музыку Александры Пахмутовой тихонько подпевали. Примечательно, что, несмотря на всю серьезность своего образа, Михаил Головушкин оказался шутником. Молодой человек ведет страничку в Tik Tok, где придумывает шутки на музыкальную тему.

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