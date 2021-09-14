«Невозможно дышать»: в Хабаровске компания без разрешения сжигает медицинские отходы

В районе ТЭЦ-3 на Федоровском шоссе в Хабаровске свою деятельность продолжает компания по утилизации отходов «Утилитсервис». Об этом на своей странице в соцсетях рассказал Владимир Сидоров, председатель краевого совета Хабаровского краевого отделения общероссийской общественной организации «Всероссийского общества охраны природы». Судя по опубликованным кадрам, компания решила попросту сжигать отходы.

БОЛЬШОЙ УРОН ПРИРОДЕ И ЗДОРОВЬЮ

Черный дым валит из небольшой трубы, выходящей из здания ангара, которое принадлежит ООО «Утилитсервис». Согласно официальным данным, компания занимается утилизацией медицинских, биологических, промышленных и нефтесодержащих отходов. Каждый вид должен утилизироваться по-своему. Многие продукты категорически запрещено сжигать, так как в воздух попадет ядовитый, в прямом смысле слова, дым.

- Вот, пожалуйста. Компания «Утилитсервис» сжигает медицинские отходы. Тут все в округе задыхаются. Просто невозможно работать. Смотрите, какие у них выбросы валят. Вот как только ветер дует в нашу сторону, аж невозможно дышать. Притом уже обращались с жалобой - и ничего, - рассказал на видео сквозь кашель житель близлежащего садоводческого товарищества «Механик».

Жилая зона с множеством частных домов расположена прямо напротив злополучных ангаров. Местные жители жалуются не только на проблемы с дыханием, но и головную боль, кашель и даже слезы. Некоторым уже пришлось покинуть собственный дом, чтобы избежать контактов с ядовитой средой.

НАРУШИТЕЛЯ НАКАЖУТ?

Действия компании расстраивают местных жителей еще и потому, что в августе работа ООО «Утилитсервис» была приостановлена в связи с судебными разбирательствами по решению управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

- За выявленные нарушения к ООО «Утилитсервис» нами приняты меры административного воздействия. Составлен протокол по части первой статьи 6.3 КоАП РФ, вынесен временный запрет на осуществление деятельности, материалы направлены в суд для административного приостановления деятельности ООО «Утилитсервис», - сообщила Ирина Зубун, заместитель руководителя управления Роспотребнадзора Хабаровского края.

В этом же самом ангаре около месяца в духоте и без вентиляции тухли мешки с медицинскими отходами класса Б и В. По нормам СанПиН к классу Б относятся эпидемиологически опасные отходы, а к классу В - чрезвычайно опасные. По всему видимому, именно об этих медотходах и говорит автор видео.

- Наши общественные инспекторы регулярно обнаруживают медицинские отходы на несанкционированных свалках вблизи города. Очевидно, что в крае действует несколько компаний, которые оказывают услуги по утилизации медицинских отходов без их фактического обезвреживания - отходы в итоге оказываются на свалках или сжигаются без необходимых условий, - объяснил Владимир Сидоров.

Ситуацию прокомментировало управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

- Управление действительно летом подавало документы в суд на приостановку деятельности ООО «Утилитсервис». Однако Железнодорожный суд города Хабаровска принял решение вынести компании предупреждение. В управление сегодня поступила жалоба на описанную ситуацию. Жалоба находится на рассмотрении, - рассказали в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

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