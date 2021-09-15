Хабаровского студента, который хотел устроить теракт, могли довести одногруппники. Фото: КП-Хабаровск
В Хабаровске активно обсуждают инцидент, который произошел в Дальневосточном государственном университете путей. Там утром 15 сентября один из учащихся во время лекции заявил, что взорвет здание. Очевидцы, с которыми поговорила «Комсомольская правда», утверждают, что юноша имеет проблемы с психикой, и одногруппники могли попросту его довести.
О том, что в вузе произошла чрезвычайная ситуация, стало известно около часу дня по местному времени. К тому моменту в университет уже прибыла Росгвардия, скорая и спасатели. Но спустя несколько минут в присутствии спецслужб необходимость пропала. Выяснилось, что взрывчатки у парня нет.
По словам учащихся вуза, многие даже не успели понять, что произошло. Эвакуировать никого массово не стали, а лекции продолжали вестись в прежнем режиме.
Через несколько минут после приезда спецслужбы выяснилось, что необходимости в их присутствии нет. Фото: стоп-кадр видео
— Все учатся, все нормально. В здании работал сотрудник МЧС в том числе, — рассказал юноша-студент в беседе с «Комсомолкой».
Позже стало известно, что у тех, кто находился на лекции по Теории надежности в злополучной 324-ой аудитории, все далеко не так спокойно.
— Я проходил мимо и услышал разговор с преподавателем. Не знаю, их это педагог или может просто кто-то из вуза. Но им постоянно повторяли: «вы не виноваты, вы не виноваты, это может с каждым случиться». Говорят, что у парня есть проблемы. Возможно, его просто чем-то довели, — рассказал другой молодой человек.
Сейчас юношу, который грозился устроить теракт, увезли из здания. С ним будут работать специалисты. В университете произошедшее пока не комментируют.
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