Явка на выборах в 2021 году в Хабаровском крае: данные на 20.00

Председатель краевой избирательной комиссии Денис Кузьменко заявил о «электоральном рывке» в Комсомольске-на Амуре. Фото: Максим МОЛОТОВ

В Хабаровском крае завершился второй день голосования за губернатора и в Госдуму. В 20.00 закрылись избирательные участки. Крайизбирком обнародовал обновленные данные по явке. Она составила чуть больше 21 процента. Председатель краевой избирательной комиссии Денис Кузьменко заявил о «электоральном рывке» в Комсомольске-на Амуре.

- Огромную явку дал Комсомольск-на-Амуре. На конец дня 18 сентября здесь проголосовало 40 процентов избирателей. Лидеры вчерашнего дня – Тугуро-Чумиканский и Аяно-Майский районы как бы выбрали весь свой ядерный электорат – здесь сегодня пришло по 10 %. Всего явка в Хабаровском крае составила чуть больше 21 процента. В абсолютных числах это – 198400 человек. Безусловно, завтрашний – итоговый – день все покажет, - сообщил на брифинге Денис Кузьменко.

По словам Кузьменко, Хабаровск, как обычно, даст явку в самый последний момент. Кстати, на дому проголосовало уже почти 20 тысяч избирателей. Теперь будут охватываться не только инвалиды и те, кто физически не могут покидать квартир, но и родственники, ухаживающие за больными. Денис Кузьменко отметил также, что Хабаровский край неплохо выглядит на фоне других дальневосточных регионов.