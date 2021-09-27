Байкер погиб в день закрытия мотосезона в Хабаровске: видео. ФОТО УГИБДД Хабаровска

Поздно вечером 25 сентября в Хабаровске 50-летний водитель Isudzu Elf поворачивал налево, переехал двойную сплошную полосу и насмерть сбил 28-летнего мотоциклиста на Kawasaki, который ехал во встречном направлении. При этом водитель грузовика не уступил дорогу владельцу железного коня, согласно ПДД.

- На мотоцикле также ехал и 24-летний пассажир, который получил перелом позвоночника. Парня экстренно доставили в больницу. Что касается водителя Isudzu Elf, то решение по нему будут принимать следователи. На момент ДТП водитель грузовика был трезв, с места происшествия не скрывался, - сообщили в пресс-службе УГИБДД Хабаровска.

По злой иронии, так совпало, что смертельное ДТП произошло в день закрытия мотосезона. Однако оно завершилось еще днем и прошло довольно спокойно.

- Погибшего байкера я не знал. Мы собирались на закрытие часов в 11 около «Платинум Арены». Никаких концертов и размаха не было, по ковидным ограничениям нам запретили. Постояли примерно до 12:30 и спокойно разъехались, - рассказал Юрий Золотев, байкер клуба «Поршни».

Стоит добавить, что хоть и погибший мотоциклист был полностью экипирован, открытой категории «А» у него не было. Смертельное ДТП произошло на улице Воронежской, в районе дома, 66. Водитель скончался до приезда скорой помощи.

Напомним, 23 сентября на 53 километре дороги Сидима - Среднехорский района имени Лазо водитель мопеда Alpha столкнулся с Nissan Safari. В результате ДТП водитель мопеда скончался по дороге в больницу.