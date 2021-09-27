Цены на шаурму в Хабаровском крае одни из самых высоких по стране

Цены на шаурму в Хабаровске одни из самых высоких по стране Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Шаурма (или шаверма) - это популярный и относительно недорогой вид фаст-фуда, который производят не только в странах Ближнего Востока и СНГ, но в том или ином виде практически по всему миру. Шаурма популярна не только из-за своей дешевизны, но и благодаря тому, что это блюдо довольно сытное. Однако в последнее время цены на лаваш с мясом и овощами ощутимо выросли.

Согласно независимому исследованию IT-компании «Эватор», шаурма в России в 2021 году подорожала на 8%. Средняя ее цена - 166 рублей. В Москве шаурма дешевле (162 рубля), чем в Санкт-Петербурге (183 рубля) и по стране в целом. Самая дорогая шаурма - в Якутии и Хабаровском крае (221 рубль), самая дешевая - в Марий Эл (126 рублей).

Для анализа использовались данные чеков 800 тысяч смарт-терминалов компании на территории всей страны.

«КП» - Хабаровск» решила провести мини-обзор цен конкретно в краевой столице. Конечно, выборка была небольшая. Для анализа были взяты несколько известных в городе торговых сетей, продающих шаурму.

Самая низкая цена в этой подборке в кафе «Восточное» - 180 рублей. В сети магазинов «Березка» за шаурму с курицей с вас попросят 190 рублей, а за шаурму со свининой 220 рублей. В «Лавашах» от 220 до 250, в зависимости от веса и начинки.

В «Кебаб-Хаусе» выходит уже дороже. Там обычная шаурма стоит 250 рублей, а с сыром 270. В сети Shaurman тюркский фаст-фуд с курицей стоит 250 рублей, самая дорогая (сыр + бекон) - 340 рублей.

Итого цена конкретно в этих точках колеблется от 190 до 270 рублей, в среднем выходит около 230 рублей, что близко к итогам исследования компании «Эватор».

Напомним, ранее «КП» - Хабаровск» проводила похожий обзор цен, только в случае с бананами. В конце августа тропические фрукты резко пропали с прилавков магазинов. В тех немногих торговых точках, где они были, цены неприятно кусались.