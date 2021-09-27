В Хабаровском крае горит 25 гектаров леса: общественность возмущена Фото: Правительство Хабаровского края

Пожар был замечен еще в субботу, 25 сентября. Тогда же в поселок Горный выехали специалисты комитета лесного хозяйства правительства Хабаровского края. Если в первый день огонь охватил территорию в пять гектаров, то уже сегодня, 27 сентября, полыхает 25 гектаров леса. Фотографии с места пожара попали в сеть и возмутили пользователей соцсетей. Некоторые комментаторы даже сравнили происходящее с пожарами, охватившими в 2021 году Якутию.

В Хабаровском крае горит 25 гектаров леса: общественность возмущена Фото: Правительство Хабаровского края

ТРЕТИЙ ДЕНЬ

Изначально пожар зафиксировали с помощью спутникового мониторинга. Кроме того, неладное почуяли и жители поселка Горный. Местные жители увидели густой дым, который поднимался над тайгой. Информация сразу же была передана в ответственные органы, и они приступили к работе над локализацией возгорания.

- Для тушения природного пожара в 11 утра субботы, 25 сентября, была направлена команда десантников из семи человек. К обеду на место выдвинулось подкрепление и бульдозер, - рассказал Сергей Бутин, начальник отдела охраны и защиты лесного фонда краевого комитета лесного хозяйства.

В Хабаровском крае горит 25 гектаров леса: общественность возмущена Фото: Правительство Хабаровского края

В субботу ситуация была еще не так плачевна, как сегодня, 27 сентября. Горело около пяти гектаров леса, и специалисты лесоохраны надеялись локализовать возгорание к вечеру. Но огонь продолжил распространяться. Повлияла и погода - в выходные в регионе было солнечно, и дул легкий ветер.

- На утро понедельника пожар разросся до 25 гектаров. Специалистам удалось его локализовать. Сейчас на месте работает около 40 человек. В том числе 16 парашютистов-десантников, - сообщили в пресс-службе краевого комитета лесного хозяйства.

Тушение пожара такого масштаба потребует не только большого количества времени, но и значительных сил. Многое зависит от направления и интенсивности ветра. Очаг пожара расположен в трех километрах от поселка Горный. По информации комитета, угрозы населенным пунктам и жителям нет. Пока жители близлежащих населенных пунктов не подавали жалобы на большое количество дыма или же проблемы с дыханием.

В Хабаровском крае горит 25 гектаров леса: общественность возмущена Фото: Правительство Хабаровского края

«НЕУЖЕЛИ ВТОРАЯ ЯКУТИЯ?»

В свою очередь пользователи соцсетей, увидев кадры с дымом, принялись бить тревогу и обвинять все структуры в бездействии. Одна из пользовательниц соцсетей призвала к ответственности ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

- Согласно федеральному законодательству, тушение природных пожаров отнесено к полномочиям министерства природы, Рослесхоза и комитета лесного хозяйства, - объяснили жительнице региона в ведомстве.

Однако женщину ответ не устроил.

- Тайга горит, а все отписываются - не наше. Тайга-то наша! - ответила на официальное заявление МЧС пользовательница соцсетей.

В Хабаровском крае горит 25 гектаров леса: общественность возмущена Фото: Правительство Хабаровского края

Ситуация с лесным пожаром такого масштаба не на шутку испугала жителей региона, и они принялись отмечать аккаунты всех официальных органов и лиц региона в надежде на решение вопроса.

- Примите меры! Неужели у нас тут вторая Якутия будет? - возмутилась жительница Хабаровского края.

Как уточнили в комитете лесного хозяйства, определить сроки, в которые специалисты смогут потушить пожар, сложно. Большое влияние на огонь оказывают внешние факторы. Тушение пожара продолжается до сих пор.

В Хабаровском крае горит 25 гектаров леса: общественность возмущена Фото: Правительство Хабаровского края

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