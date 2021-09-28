Объявлена новая дата проведения фестиваля «Рок над Амуром»: без Кипелова, The Starkillers и «Чиж и Со»

Организаторы рассчитывают сделать фестиваль ежегодным
Фото: Социальные сети
Главный музыкальный опен-эйр в Хабаровске «Рок над Амуром» состоится 2 октября. Правда, из-за капризной октябрьской погоды организаторы приняли решение перенести его в арену «Ерофей». Кроме того, наибольшая часть ранее заявленных артистов выступать не будет. Их заменят другими звездами.
- Фестиваль состоится в сидячем формате. Эта мера вынужденная, но оправданная, прежде всего, по соображениям безопасности. В связи с несовпадением графиков на фестивале не смогут выступить группы «Кипелов», «Чиж и Со» и The Starkillers, но их заменят не менее достойные артисты - принцесса русского фолк-рока Пелагея и лидер легендарной группы «Смысловые Галлюцинации» Сергей Бобунец. А вот Вячеслав Бутусов остается в лайнапе и представит специальную программу с лучшими хитами группы Nautilus Pompilius, - говорится в сообщении тематического сообщества.
Для хабаровчан выступит принцесс русского фолк-рока Пелагея. Фото: инстаграм Пелагеи
Фанатов рок-музыки ждет часовой сет от каждого артиста. Вместе со знаменитостями на сцену выйдут три группы с Дальнего Востока, которые прошли отбор. Их названия пока держатся в секрете.
С часовым сетом на сцену выйдет лидер "Смысловых Галлюцинаций" Сергей Бобунец. Фото: инстаграм Сергея Бобунца
Организаторы отметили, что у них уже есть планы на следующий год, и они намерены сделать «Рок над Амуром» ежегодным музыкальным событием.
Вячеслав Бутусов стал единственным ранее заявленным артистом, оставшимся в лайн-апе. Фото: инстаграм Вячеслава Бутусова
Напомним, что изначально фестиваль должен был состояться 21 июня в День молодежи, но из-за ковидных ограничений его перенесли.
КОНКРЕТНО
Получить бесплатный билет можно в кассах арены «Ерофей» (ул. Павла Морозова, 83). В одни руки выдается не более четырех билетов.
Начало концерта в 16:00.
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