Экс-губернатор ЕАО осужден за махинации при закупках медоборудования: ущерб составил больше 24 миллионов рублей

Бывшего главу области задержали и вменили подстрекательство к злоупотреблению должностными полномочиями Фото: Правительство ЕАО

Суд в Биробиджане вынес приговор бывшему губернатору ЕАО Александру Винникову, которого обвиняют в должностном преступлении. Следствие считает, что экс-глава региона благоволил коммерческой фирме, которая в итоге выиграла тендер на поставку медицинского оборудования. Вердикт суда Александр Винников выслушал во второй раз.

В 2014-2015 годах власти области озадачились закупкой медицинского оборудования для онкологического диспансера. Тогда тендер выиграло АО Торговый дом «Медтехника». Как выяснили позже сотрудники ФСБ, не без помощи Александра Винникова, который в ту пору занимал должность губернатора ЕАО. Следствие считает, что бывший глава региона оказывал преференции продавцу, а аппараты покупались по заведомо завышенной цене. Ущерб областной казне оценили в 24 миллиона 023 тысячи 109 рублей.

В 2015 году Александр Винников ушел на покой и покинул пост губернатора ЕАО. Силовики пришли за ним в 2018-м. Бывшего главу области задержали и вменили подстрекательство к злоупотреблению должностными полномочиями. Спустя год в суде Александр Винников просил об оправдании, но его доводы оказались несостоятельны. Приговор – 4 года лишения свободы условно. Однако прокуроры посчитали наказание мягким, обжаловали вердикт и дело вернулось на новое рассмотрение.

На повторных заседаниях суда Александр Винников вину не признавал. Но показания свидетелей, заключения экспертов, документы и другие доказательства говорили об обратном. 28 сентября 2021 года судья огласил новый приговор бывшему губернатору ЕАО.

- Суд назначил Винникову наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с таким же испытательным сроком, с лишением права занимать определенные должности в органах государственной власти и местного самоуправления на три года. На осужденного также возложены дополнительные обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции, один раз в месяц являться в этот орган на регистрацию, - сообщили «КП» в Биробиджанском районном суде.

Во внимание были приняты госнаграды Александра Винникова, возраст (ему 65 лет), положительные характеристики. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке в суде Еврейской автономной области.

СПРАВКА «КП»

Александр Винников родился 6 октября 1955 года в селе Красный Яр (Хабаровский край).

В 1977 окончил Хабаровский педагогический институт по специальности «русский язык и литература». В 2003 окончил Хабаровскую государственную академию экономики и права по специальности «юриспруденция».

Долгое время работал в коммерческих компаниях, в 1996 году начал карьеру в органах власти в качестве начальника управления потребительского рынка, услуг и поддержки предпринимательства правительства ЕАО. С 1999 по февраль 2010-го занимал пост мэра Биробиджана.

В 2010 году Александр Винников сал губернатором ЕАО. Его кандидатуру в Заксобрание региона внес Дмитрий Медведев, который тогда был президентом России.

С 16 июня по 18 декабря 2010 являлся членом президиума Госсовета РФ.

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