Золотодобытчиков обвинили в загрязнении водоемов Хабаровского края . Фото: скриншот с видео.

Экология Ванинского района получает удары со всех сторон. Мало того, что большой урон окружающей среде наносит угольный терминал, так еще и вода в реках стала портиться. Множество жалоб получили хабаровские экологи от жителей и туристов района. Они рассказали, что расположенные в районе золотодобывающее и лесозаготовительное предприятия сбрасывают неочищенную воду в реку Чичамар. Мутные ручьи и правда, втекают в русло реки. Ситуация на месте оказалась достаточно серьезной.

Золотодобытчиков обвинили в загрязнении водоемов Хабаровского края . Фото: скриншот с видео.

ОСОБЫЙ ВИД ГРУНТА

Артель старателей «Амгунь» расположилась на участке Олонде, по названию ручья, проходящего через него.

- Нам удалось установить, что сбросы в реку Чичамар осуществляет именно эта компания. А после того, как сотрудники Росприроднадзора провели анализ проб, стало понятно, что ситуация там действительно серьезная и требует участия общественности, - рассказал Владимир Сидоров, председатель краевого совета Хабаровского краевого отделения общероссийской общественной организации «Всероссийского общества охраны природы».

В Ванинский район с экспедицией выехали экологи Всемирного фонда природы и Всероссийского общества охраны природы. Им удалось связаться с представителями компании и зайти на участок, где проходят работы.

- Там мы увидели, что подача воды зациклена. То есть, фактически, работает один производственный цикл и вода, которая выходит из установки, проходя круг через сеть гидротехнических сооружений, попадает снова в установку, - объяснил Владимир Сидоров.

Как выяснилось, на участке действительно установлена дамба и есть два отстойника. Однако, несмотря на это, предприятие столкнулось с серьезной проблемой.

Золотодобытчиков обвинили в загрязнении водоемов Хабаровского края . Фото: скриншот с видео.

- В этом году, при отработке очередного полигона на месторождении Олонде мы столкнулись с каким-то особенным видом грунтов, которые содержат в себе мелкие частицы, которые не осаживаются в наших гидротехнических сооружениях. Поэтому мы решили применить принципиально иной подход к очистке вод от взвешенных веществ. Ввели в эксплуатацию станцию флокуляции и коагуляции, - рассказал Тимофей Тимченко, заместитель директора артели старателей «Амгунь».

- То есть, обычным способом, гравитационным, осадить вот эту взвесь не получается? – уточнил эколог.

- К сожалению, нет. И даже когда мы набираем ее для пробы и пытаемся отстоять воду, она не меняет свой цвет, - констатировал Тимофей Тимченко.

Теперь всю воду на артели старателей подготавливают с помощью химикатов. Флокулянты и коагулянты обычно применяются водоканалами для очистки будущей питьевой воды.

- Прежде, чем начать пользоваться такой технологией, мы проконсультировались с водоканалом и профильными специалистами. Эти химические соединения, которые применяются для очистки питьевой воды, зарекомендовали себя, как безопасные и эффективные, - добавил замдиректора артели.

Золотодобытчиков обвинили в загрязнении водоемов Хабаровского края . Фото: скриншот с видео.

Проведя эксперимент, золотодобытчики увидели, что взвешенных веществ становится меньше, вода светлеет и выпадает осадок.

- Реакция происходит не сразу. Вода отстаивается в экологическом отстойнике какое-то время, а затем полученный осадок мы убираем с помощью экскаваторов и бульдозеров, - объяснил Тимофей Тимченко.

С учетом всех обстоятельств, таких мер достаточно для очищения воды. Однако, необходим постоянный общественный контроль за работой предприятия.

Золотодобытчиков обвинили в загрязнении водоемов Хабаровского края . Фото: скриншот с видео.

ТОНКИЙ ЯДОВИТЫЙ РУЧЕЕК

Оказалось, что источником загрязнения реки Чичамар является не только артель старателей, но и лесозаготовительная компания, которая сейчас занимается строительством нескольких участков дорог для вывоза леса.

- Мы провели обследование участка русла реки Чичамар, в месте впадения ручья Олонде, и обнаружили взвеси, которые попадают в воду в результате деятельности лесозаготовительный компаний, - рассказал Владимир Сидоров.

Судя по всему, небольшие мутные ручьи стекают вниз к руслу реки и тем самым ухудшают ее качество. Вода из основного русла визуально прозрачная, а в месте впадения ручья – мутная.

- Даже визуально заметно, что вода содержит достаточно много взвешенных частиц. Это подтверждают и показатели приборов, которые говорят о том, что взвешенных частиц в воде из ручья в 4-5 раз больше чем в воде из основания русла, - объяснил эколог.

До наступления холодов за всеми источниками загрязнения реки общественники, экологи и местные жители будут пристально следить.

Золотодобытчиков обвинили в загрязнении водоемов Хабаровского края . Фото: скриншот с видео.

- Мы будем работать и с лесозаготовительными предприятиями, и с артелью старателей «Амгунь», чтобы убедиться, что все исчерпывающие меры для предотвращения загрязнения окружающей среды предприятиями осуществляются. Также будем очень плотно работать с нашими экспертами и природоохранными структурами, - пообещал Владимир Сидоров.

Эколог уточнил, что за участком ведется постоянный спутниковый мониторинг. Кроме того, местные жители оповещены о происходящем и готовы сообщать экологам о любых изменениях воды.

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