Экологическая катастрофа грозит реке Амур у Хабаровска Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Весенний и летний паводок в Хабаровском крае не прошли безрезультатно. Практически по всему региону жилые зоны с огородами, домами и различными строениями несколько раз уходили под воду. В итоге река стала еще более грязной, а предельно допустимая концентрация металлов в некоторых случаях превышает норму в десятки раз. Специалисты воду проверили и озвучили не самые радужные цифры, прогнозы и выводы.

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Проблема с загрязнением Амура намного масштабнее, чем может показаться на первый взгляд. С одной стороны, всем жителям региона известно о прошедшем паводке и всех его последствиях. С другой - в регионе есть куда более масштабная проблема, от которой уровень загрязнения Амура зависит напрямую и в любое время.

- Да, мы знаем все цифры. Сейчас ситуация уже потихоньку стабилизируется. Здесь могут быть как природные причины, так и техногенные. Конечно же, мы, прежде всего, связываем такие цифры с нашим соседом - Китаем. Ведь паводковая ситуация была сложная. Конечно, они могут быть связаны и с деятельностью промышленных предприятий. Исключать этого нельзя. В принципе, такие колебания у нас бывают и в течение года, - рассказал Владимир Сидоров, председатель краевого совета Хабаровского краевого отделения общероссийской общественной организации «Всероссийского общества охраны природы».

По информации министерства природных ресурсов Хабаровского края, предельно допустимая концентрация (ПДК) различных металлов уже немного снизилась, чем неделей ранее. Сейчас по алюминию ПДК составляет до 14,3 раза, по химическому потреблению кислорода (ХПК) до 1,4 раза, по азоту аммонийному до двух раз, по железу общему до 11,4 раза, по молибдену до 2,6 раза, по марганцу до 3,4 раза, по меди до 2,6 раза.

Еще 21 сентября эти же показатели были на порядок выше. Норма свинца была превышена в 17 раз, алюминия - в 36 раз, железа - в 16,6 раза. Были зафиксированы и другие отклонения от нормы: содержание соединений молибдена в воде превышало ПДК в 3,2 раза, марганца - 8,3 раза, меди до 5,5 раза, цинка до 2,3 раза.

- Для тех населенных пунктов, которые сейчас оснащены системой водоподготовки, это Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре, абсолютно никакой угрозы от таких цифр нет. С такими концентрациями легко справляются системы очистки. Тем более, сейчас все водоканалы и лаборатории работают в режиме повышенной готовности. Все службы, которые отвечают за это, четко контролируют, какая вода на выходе идет из очистных сооружений, и никаких проблем здесь быть не может, - успокоил Владимир Сидоров.

Однако остальная часть Хабаровского края под угрозой. В случае очередного увеличения концентрации нужно будет срочно выявлять источник.

- И если это наши соседи, то направлять письма в соседнюю провинцию, запускать режим российско-китайского мониторинга, который предусмотрен для таких ситуаций, - объяснил Владимир Сидоров.

Экологическая катастрофа грозит реке Амур у Хабаровска Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

ПРОБЛЕМА В НАС?

Но не только близлежащие китайские провинции могут быть виновниками ситуации. Например, из-за ремонта коллектора на улице Павла Морозова, в Амур стали сбрасывать неочищенные стоки. Но, как отметил эколог, это капля в море, которая не отразится в широком смысле на состоянии воды.

- Дело в том, что у нас существует несколько поселений в верховьях Амура, начиная от Казакевичево и Бычихи, которые постоянно совершают неочищенные сбросы. Там нигде нет очистных сооружений. И есть определенный фон концентрации, которая постоянно сохраняется в воде из-за ситуации в верховье реки. Тем более что растворяющая способность Амура колоссальная, - рассказал Владимир Сидоров.

В этом и кроется главная проблема с загрязнением Амура. Как отметил эколог, сейчас в Хабаровском крае очищается не более 2% сточных вод, которые попадают в водные объекты.

- Стоит понимать, что трубу починят, и стоки из этого коллектора снова продолжат поступать на очистные сооружения. Но в Бычихе и остальных населенных пунктах выше по течению ничего не поменяется, и все нечистоты так и будут течь в Амур. Вот здесь и нужно проявлять интерес, бить в колокола и интересоваться, когда мы займемся строительством очистных сооружений, - констатировал эколог.

Пока в регионе работают над заменой и модернизацией имеющихся очистных сооружений - со временем оборудование приходит в негодность. А вот о масштабном строительстве новых сооружений пока ничего не известно.

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