Евгений Никонов заявил, что в Хабаровском крае от ковида умирают только не привитые: «В контакт нельзя вступать незащищенными» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровском крае практически замерла вакцинация от ковида. Из недели в неделю количество вакцинировавшихся падало и в последние дни достигло минимума. За 28 сентября прививку от ковида сделали лишь 800 жителей региона, при ожидаемой норме в три тысячи человек.

- Ежедневно у нас умирает по 4-5 человек. Так уже не первый день. Эти цифры не могут не беспокоить, но отношение населения к вакцинации в таких условиях вызывает изумление. На самом деле, среди умерших нет ни одного, кто был привит от ковида. Сейчас в тяжелом состоянии нет ни одного вакцинировавшегося. Вакцина однозначно защищает от тяжелого течения коронавирусной инфекции вне зависимости от того, какой штамм у нас сейчас циркулирует. У людей есть какое-то прохладное и пренебрежительное отношение к происходящему, - сказал Евгений Никонов, зампред краевого правительства по социальным вопросам.

При этом политик уточнил, что медицинские организации имеют неплохую мотивацию в работе над вакцинацией. За каждого вакцинированного жителя края медицинское учреждение получает 380 рублей из фонда ОМС, и еще по 100 рублей из федерального и краевого бюджетов. С учетом того, что в регионе не привито и половины от всего населения, это достаточно ощутимая мера поддержки для медучреждений.

- Эпидемиология – это наука о контактах. А в контакт нельзя вступать незащищенными. Правильно? Здесь нужно включаться по максимуму. А у нас вакцинация остановилась в крае. За прошлые сутки в регионе привилось всего 800 человек. При этом работает 200 мобильных бригад, огромное количество пунктов вакцинации, но вакцинированных жителей практически по нулям. Если такие темпы сохранятся, то целевых уровней мы достигнем не раньше, чем через год. Это значит, что жителей нашего края будут ждать подготовленные палаты реанимации, ИВЛ и так далее. Так мы рост смертности не остановим никаким образом, - добавил Евгений Никонов.

С начала вакцинации в регионе привилось 345 373 жителя края. Полностью завершили вакцинацию 321 353 человека. При этом ранее сообщалось, что к 1 ноября все регионы должны достичь показателя в 80% вакцинировавшихся. Напомним, что на 1 января 2021 года население Хабаровского края составляло 1 301 127 человек.

Кроме того, в регионе продолжают действовать ограничительные меры. Например, не отменяется масочный режим во всех общественных местах, на предприятиях и в организациях всех форм собственности, также сохраняются требования по соблюдению дезинфекционного режима на рабочих местах. По-прежнему запрещено курение кальянов в ресторанах, барах, кафе, а деятельность всех кальянных приостановлена.

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