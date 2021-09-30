В Амуре остановлен вылов кеты: почему в Хабаровском крае стало меньше рыбы. Фото: @degtyarev_info.

Проблема с рыбой в Хабаровском крае в 2021 году заставила жителей региона обеспокоиться. Сначала пугала нехарактерная для периода путины цена на свежую кету и горбушу, а затем и вовсе появились слухи, что рыба может едва ли не полностью исчезнуть из Амура и Амурского лимана. Основной причиной называют чрезмерное усердие рыбопромышленных компаний во время вылова рыбы. Многие жители региона обвиняют компании в злоупотреблении заездками. Чтобы популяция рыбы не снижалась, летом 2021 года в Хабаровске провели форум «Амур - река жизни». Но решить проблему за один день невозможно. Пока в соцсетях курсирует разная информация о положении дел, официальный комментарий дал глава региона Михаил Дегтярев.

ОФИЦИАЛЬНО

Официальное заявление по рыбному вопросу губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев опубликовал в сети вечером 29 сентября. Глава региона, естественно, не смог остаться в стороне от многочисленных обращений жителей края, в том числе представителей коренных малочисленных народов Севера.

- В Амуре и Амурском лимане полностью остановлен промышленный лов кеты. По прогнозу, планировался вылов 13 тысяч тонн рыбы. Однако фактические цифры составили 5,5 тысячи тонн. Специалисты уточняют, что виной всему может быть наводнение 2013 года. Сейчас в бассейн Амура возвращаются на нерест молодые особи 2013 года и ее потомство 2017-го, - сообщил Михаил Дегтярев.

Политик уточнил, что до сих пор в селах, расположенных выше по течению реки, жители не могут спокойно запастись рыбой. С таким заявлением к главе региона, например, уже обратились жители села Верхний Нерген Нанайского района.

- Сроки вылова нам установлены со 2 сентября по 11 октября. Отлов через день, с учетом проходных дней. До настоящего времени не выловлено ни одной особи осенней кеты. Комсомольский, Ульчский, Амурский районы сети используют с учетом подвесок. В нашем районе действует запрет на подвески согласно приказу Министерства сельского хозяйства РФ от 23 мая 2019 года. При этом в нынешних условиях большого подъема воды выловить рыбу верховыми сетями невозможно. Мы, жители села Верхний Нерген Нанайского района, считаем, что наши права как представителей КМНС ущемлены. Даже если рыба дойдет до нас, верховыми сетями без подвесок не удастся отловить норму, - говорилось в обращении жителей села.

В то же время в региональном правительстве приняли решение изменить порядок вылова и продлить сроки, чтобы жители региона смогли спокойно заготовить запасы рыбы.

- Сейчас сняты все ограничения для традиционного рыболовства в Комсомольском, Амурском, Нанайском, Хабаровском и имени Полины Осипенко районах, а также в части Ульчского района, где ожидаются более поздние подходы осенней кеты. Есть вариант, что сроки осенней путины будут продлены с 11 до 20 октября, - сообщил Михаил Дегтярев.

При этом глава региона не оставил без внимания и вопрос использования сетей. Как отметил губернатор Хабаровского края, в 2021 году заездками рыбопромышленники выловили 1/3 от всего улова, 2/3 приходится на плавные сети.

ЖЕСТКИЕ МЕРЫ

Недостаток рыбы в Амуре объяснили специалисты Хабаровского филиала ФГБНУ «ВНИРО».

- В связи с прогнозируемым низким возвратом вылов летних горбуши и кеты был утвержден только для ведения научно-исследовательского рыболовства. Прогноз оправдался, подходы действительно были очень небольшими, - сообщили в пресс-службе «Хабаровск НИРО».

Как отметили в ведомстве, осенняя кета в 2021 году оказалась очень медленной, что и повлияло на позднюю миграцию.

- Если в предыдущие годы скорость миграции осенней кеты составляла 50-60 километров в сутки, то в 2021 году она не превышает 20-25 километров в сутки. Причиной может быть высокий уровень воды в реке и большая скорость течения. Таким образом, мигрирующие рыбы к Комсомольскому, Нанайскому и Хабаровским районам поднимутся с опозданием в 15-20 суток, - добавили в ведомстве.

Полная картина 2021 года будет ясна только в октябре, после исследования нерестилищ. Однако для экспертов уже ясно, что при планировании 2022 года будет учитываться текущая ситуация. С большой вероятностью в регионе ужесточат правила вылова и введут новые ограничения в реке Амур и Амурском лимане.

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