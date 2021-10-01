Известный путешественник Дмитрий Крылов нашел в Охотске лодку, в которой родился 75 лет назад

Поселок Новое Устье - родина Дмитрия Крылова. Фото: аккаунт Дмитрия Крылова в фейсбуке.

Дмитрий Крылов, российский путешественник, телеведущий, автор передачи «Непутевые заметки» накануне своего 75-летия решил посетить место, где родился. А именно – поселок Новое Устье, в 12 км от Охотска в Хабаровском крае. Визит оказался судьбоносным – Дмитрий Крылов нашел лодку, в которой родился прямо посреди бухты в Охотском море.

Та самая лодка, на которой 75 лет назад родился Дмитрий Крылов. Фото: аккаунт Дмитрия Крылова в фейсбуке.

- Свой красивый юбилей неожиданно для себя и близких решил встретить на исторической, а точнее биологической родине - в селе Новое Устье, что рядом с Охотском Хабаровского края. Не был там 75 лет. На снимках – берег моря, где я родился, вот лодка, в которой всё и случилось, бережно сохранилась. Вид сверху - это на Охотск. Много и красиво отсняли. Хочется показать эти края - Охотск и прекраснейший Хабаровск, и попутно рассказать мелодраматичную историю моего рождения, в реконструкции, конечно - ну, всё-таки родиться в море в лодке во время шторма - это не в лифте Фрязино, правда, покруче будет. Надеюсь, через пару недель успеем выдать в эфир. Ах, какие же там замечательные люди! Очень рад знакомству с ними, - рассказал Дмитрий Крылов после возвращения из поездки.

Вид на Охотск. Фото: аккаунт Дмитрия Крылова в фейсбуке.

О визите телеведущего в северный район края особо никто не знал. Сперва Дмитрий Крылов приехал на инаугурацию губернатора Михаила Дегтярева, но после этого решил четыре дня провести в Охотском районе. По словам местных жителей, приехал он практически инкогнито, никто ему не устраивал торжественных встреч и проводов.

- Глава района Максим Климов узнал о визите высокого гостя и вызвался его сопровождать. Дмитрий Дмитриевич с радостью встречался с охотчанами и жителями соседних поселков. Конечно, люди просто завалили его вопросами, но он с радостью на них ответил, - рассказали «КП-Хабаровск» в администрации Охотского района.

По итогам визита в Охотск и Хабаровск Дмитрий Крылов пообещал выпустить фильм. Фото: аккаунт Дмитрия Крылова в фейсбуке.

Какую же мелодраматичную историю имел ввиду Дмитрий Крылов, и какую роль в его жизни сыграла деревянная лодка, которая покоится в воде вот уже 75 лет? Дело в том, что когда подошел срок, маму Дмитрия повезли на лодке в роддом Охотска – время было тяжелое, послевоенное и только в районном центре имелись подходящие условия и акушеры. Кроме того, семья переживала трагедию – 20 сентября 1946 года в Охотском море утонул отец Дмитрия. До роддома не доехали буквально пару километров – маме Дмитрия пришлось рожать прямо в открытом море. В Охотске Крыловы после этого не задержались – семья переехала в Звенигород.

Кстати, в семье Крыловых есть нерушимая традиция – называть сыновей в честь отцов. Поэтому путешественник, не раздумывая назвал двух своих сыновей Дмитриями. В честь отца, деда и прадеда.