Известный путешественник Дмитрий Крылов посетил Охотск накануне своего юбилея

Дмитрий Крылов приехал в Охотск накануне своего 75-летия. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В рабочий поселок Охотск Хабаровского края с частным визитом приезжал известный российский путешественник и телеведущий Дмитрий Крылов. В населенном пункте автор программы «Непутевые заметки» гостил четыре дня - общался с жителями и ездил по родным местам.

Дело в том, что Дмитрий Крылов родился в Охотском море - это примечательный и экстремальный факт в его биографии. Маму Дмитрия везли в роддом поселка Новое Устье, но рожать ей пришлось в открытом море. Дмитрий Крылов не забывает свою малую родину, поэтому сразу после инаугурации Михаила Дегтярева, где он был почетным гостем, путешественник отправился в отдаленный северный район.

Дмитрий Крылов встретился с охотчанами. Фото: телеграм-канал Плохотск.

- Дмитрий Крылов приехал в Охотск как частное лицо, никаких торжественных встреч и проводов не было. Все эти дни его сопровождал глава района Максим Климов. Дмитрий Дмитриевич оказался очень общительным и скромным - встречался с обычными охотчанами, отвечал на все вопросы. Хоть его и увезли из Охотска совсем малышом, он не забывает родные места, это очень приятно, - рассказали в администрации Охотского района.

По итогам визита в Охотск российский путешественник и журналист снимет фильм про этот удивительный и красивый регион.

Кстати, с погодой охотчанам на время визита Дмитрия Крылова повезло. Синоптики объявили штормовое предупреждение в северных районах края. Однако в дни пребывания путешественника стояла теплая солнечная погода.

29 сентября Дмитрию Крылову исполняется 75 лет.