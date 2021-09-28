Погода в Хабаровске 29 сентября 2021: небольшой дождь и +22 Фото: Петр САМСОНОВ

29 сентября в Хабаровске будет стоять теплая и дождливая погода. Днем в столице региона ожидается до +22 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +12. Южный ветер будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду, сообщили в региональном главке МЧС.

На юге края местами пройдут кратковременные дожди. В светлое время суток ожидается от +20 до +25 градусов. Ночью - от +9 до +14. Скорость южного ветра составит до 13 метров в секунду.

В центральных районах также ожидаются незначительные осадки. В течение дня столбики термометров покажут от +17 до +25 градусов. Ночью существенно похолодает: от +4 до +13. Ветер южный 4-12 метров в секунду.

На севере региона ливневые дожди прогнозируются в Охотском районе. Там объявлено штормовое предупреждение. Днем от +8 до +23 градусов. Ночью - от +3 до +11. Ветер различных направлений будет дуть со скоростью от 5 до 14 метров в секунду.

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