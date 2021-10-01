В Комсомольском заповеднике выпустили пойманную браконьерами рыбу. Фото: Комсомольский заповедник.

Инспекторы Комсомольского заповедника выпустили на волю незаконно выловленных лососей. Рыбалка на заповедной территории категорически запрещена, однако многих людей это не останавливает. Из года в год во время нереста лососевых на заповедную территорию заезжают и вылавливают итак немногочисленную рыбу. И 2021 год не стал исключением.

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Усиленное дежурство на территории Комсомольского заповедника – это уже традиционная и необходимая мера для государственных инспекторов. Едва наступает период нереста дальневосточных лососей, как заядлые рыбаки спешат в заповедную зону, чтобы заполучить как можно больше трофеев.

- Дежурство организовано на кордонах «Бич-Хоуни» и «Тихая», которые расположены недалеко от заповедной реки Горин. Кроме того, проводятся рейды в «Баджальском» заказнике. Там накануне обнаружили нарушителей заповедного режима, - рассказали в пресс-службе Комсомольского заповедника.

В Комсомольском заповеднике выпустили пойманную браконьерами рыбу. Фото: Комсомольский заповедник.

Кстати, именно в «Баджальском» заказнике специалисты обнаружили расставленные в реке сети. Когда госинспекторы увидели орудие лова, в них уже попали несколько лососей. Рыб выпустили на волю, а вот рыбаков пришлось задержать.

- Мужчин удалось задержать в устье реки Баджал. На двух правонарушителей составлен административный протокол, - добавили в пресс-службе заповедника.

В заповеднике напомнили, что прежде, чем выезжать на природу, необходимо разобраться со статусом территории. Ведь в заповедниках и заказниках рыбалка категорически запрещена.

В Комсомольском заповеднике выпустили пойманную браконьерами рыбу. Фото: Комсомольский заповедник.

ПОКА БЕЗ ОХОТНИКОВ

Как показывает практика, заповедные территории – это излюбленное место не только рыбаков, но и охотников. Госинспекторам постоянно приходится проверять излюбленные уголки охотников, чтобы предотвратить несчастные случаи. Например, в 2020 году в заповедной зоне неизвестные установили незаконные засидки. Охотничьи засидки – это небольшие сооружения или вышки, в которых охотник может спрятаться от диких животных и выжидать зверя, пришедшего на солонец. Обычно в засидке может поместиться охотник, его собака и есть место для пойманной дичи.

В Комсомольском заповеднике выпустили пойманную браконьерами рыбу. Фото: Комсомольский заповедник.

- Установленные засидки были уничтожены еще в прошлом году. Новые пока не появились. При этом на солонец начал выходить зверь. На месте старой засидки мы увидели следы изюбря, лося, кабарги и других, - добавили в пресс-службе Комсомольского заповедника.

Напомним, что ситуация с отсутствием или чрезмерным выловом рыбы может напрямую повлиять на жизнь диких животных. Например, медведи сейчас должны «нагуливать жир» к зиме.

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