На Колыме лось погиб, запутавшись рогами в проводах Фото: Социальные сети

На Колыме лось погиб, запутавшись рогами в проводах. Все произошло в Тенькинском городском округе. Животное погибало на глазах у проезжающих мимо автомобилистов.

Две видеозаписи появились в Сети: на одном видео лось, еще живой, пытается освободиться из проводов. На втором мертвое животное уже лежит на траве, а сверху на нем лежит столб с проводами.

Теперь в смерти лося будет разбираться природоохранная прокуратура.

— Природоохранной прокуратурой совместно с региональным министерством природных ресурсов инициированы проверочные мероприятия, в ходе которых предстоит установить степень ответственности виновных лиц, ответственных за содержание линейного объекта, а также размер ущерба животному миру, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Магаданской области.

Подобные инциденты — не редкость. В разных регионах страны ежегодно животные попадают в паутину проводов. Иногда на помощь им приходят егери или местные жители (если удается подобраться близко, ведь звери далеко не всегда готовы подпустить к себе людей и способны их покалечить).

Лось стал не единственным диким животным, кто в этом году погиб на Колыме из-за вмешательства человека в дикую природу. В июле медведь и лиса погибли от удара током. Животные наступили на оборванный провод ЛЭП.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.