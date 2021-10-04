На Колыме лось погиб, запутавшись рогами в проводах
Фото: Социальные сети
На Колыме лось погиб, запутавшись рогами в проводах. Все произошло в Тенькинском городском округе. Животное погибало на глазах у проезжающих мимо автомобилистов.
Две видеозаписи появились в Сети: на одном видео лось, еще живой, пытается освободиться из проводов. На втором мертвое животное уже лежит на траве, а сверху на нем лежит столб с проводами.
Теперь в смерти лося будет разбираться природоохранная прокуратура.
— Природоохранной прокуратурой совместно с региональным министерством природных ресурсов инициированы проверочные мероприятия, в ходе которых предстоит установить степень ответственности виновных лиц, ответственных за содержание линейного объекта, а также размер ущерба животному миру, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Магаданской области.
Подобные инциденты — не редкость. В разных регионах страны ежегодно животные попадают в паутину проводов. Иногда на помощь им приходят егери или местные жители (если удается подобраться близко, ведь звери далеко не всегда готовы подпустить к себе людей и способны их покалечить).
Лось стал не единственным диким животным, кто в этом году погиб на Колыме из-за вмешательства человека в дикую природу. В июле медведь и лиса погибли от удара током. Животные наступили на оборванный провод ЛЭП.
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