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Звезды4 октября 2021 8:50

«Музыка меня лечит»: слабовидящая хабаровчанка выступит вместе с Лещенко и Валерией

В свои 14 лет Ирина Цветкова уже признана звездами российской эстрады
Илья ФЕДУЛОВ
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Ирина Цветкова на сцене. Фото предоставлено героем публикации

Ирина Цветкова на сцене. Фото предоставлено героем публикации

Ирине Цветковой 14 лет, она коренная хабаровчанка и воспитанница школы-интерната №2. Ира - очень активный и разносторонний подросток. С трех лет она играет на фортепьяно, на флейте, занимается плаванием, изучает английский и французский языки. Но главное - девушка с трех лет занимается вокалом, и на сегодняшний день уже находится на профессиональном уровне. А в 2020 году Ирину удостоили стипендией губернатора Хабаровского края за особые успехи и выдающиеся результаты в культуре и искусстве. За ее плечами много выступлений, а впереди еще больше.

Именно Ирину Цветкову вместе еще с 28 молодыми артистами со всей России отобрали для участия в гала-концерте XII Международного благотворительного фестиваля «Белая трость - толерантность, равноправие, интеграция». Мероприятие состоится 14 октября в Москве. Фестиваль организован Дианой Гурцкой и ее благотворительным фондом помощи незрячим и слабовидящим детям «По зову сердца».

Ирина прошла жесткий отбор из 400 кандидатов с нарушениями зрения из восьми федеральных округов. Ирина не может жить без музыки и никогда не устает от занятий. Как выразилась сама героиня: «Я лечусь музыкой». Девушка рассказала хабаровской «Комсомолке» свою историю.

МУЗЫКА ВСЕГДА СО МНОЙ, Я ЕЙ ЛЕЧУСЬ

- Петь я начала с тех пор, как научилась говорить. Музыка со мной с раннего детства, она очень влияет на мое физическое и моральное состояние. Музыка со мной всегда и везде, где бы я ни находилась. Можно даже сказать, что музыка меня лечит. Когда я пошла в первый класс, то начала ходить в центр эстетического воспитания детей «Отрада», где пела в детском хоре. И до сих пор там занимаюсь. В шестом классе со мной начала заниматься новая учительница по музыке, которая сильно на меня повлияла. На «Белую трость» я попала впервые в 2019 году. Сначала отправила какую-то песню для отбора, уже не помню, какую. А потом у нас в школе проходило прослушивание, и меня выбрали организаторы. Потом было еще несколько отборов. Я их всех выдержала, и в середине октября полетела на «Белую трость», - рассказала Ирина Цветкова.

Также в прошлом году Ирина подавала заявку на фестиваль, но в этот раз вместо нее из Хабаровска выбрали другую артистку - Сашу Булычеву.

- Я считаю, это справедливо. Не одним и тем же участвовать каждый год. И другим тоже нужно уступать дорогу. Надо, чтобы всегда было какое-нибудь разнообразие, это делает жизнь ярче. Сама всегда пробую что-нибудь новенькое и не стою на месте, - считает юная вокалистка.

Ира вместе со своим любимым педагогом по вокалу Юлией Владимировной

Ира вместе со своим любимым педагогом по вокалу Юлией Владимировной

НА ОДНОЙ СЦЕНЕ СО ЗВЕЗДАМИ

В 2021 году отборочные этапы на конкурс проходили с ноября 2020 года по август 2021 года. Ирина снова летит на «Белую трость». По словам девочки, это произошло потому, что ее хорошо запомнили организаторы. А также им понравилась песня, которую в 2019 году Ирина исполнила вместе с певицей Варварой «Ярмарки, краски». В этом году хабаровчанка снова выступит на одной сцене вместе с Варварой, только уже с более взрослой песней «Эйфория». Но помимо Варвары в 2021 году Ирина вместе с другими детьми выступит с такими известными артистами как Валерия, Тамара Гвердцители, Лев Лещенко, Анита Цой, Алсу и другие. Дети выступят 14 октября на площадке Московского государственного академического театра «Русская песня» под руководством Надежды Бабкиной.

- То, что я буду выступать вместе со звездами, приносит мне только положительные эмоции. Это очень сильно меня вдохновляет. Ведь это очень опытные, состоявшиеся артисты, у которых можно чему-нибудь поучиться, что-то взять. Песни многих этих артистов я уже слушала раньше. Постоять с ними на одной сцене - это огромный опыт, впечатление и вдохновение! Это море положительных эмоций. 2021 год послужил мне реальным толчком к творческому развитию, - отметила воспитанница школы-интерната №2.

Как и любой исполнитель, Ира не только сама поет, но и много слушает. Ей нравится классика, фолк, джаз, который молодая певица потихоньку осваивает.

В ОБНИМКУ С ДИАНОЙ ГУРЦКОЙ

Ирина отмечает, что участие в подобных фестивалях может открыть творческим ребятам с особенностями много возможностей и приятных бонусов.

- Участникам этого фестиваля дают путевку в ВДЦ «Орленок». Я тоже в нем была в 2019 году. В конце смены состоялась конференция с Дианой Гурцкой. А потом был концерт. И в конце этого мероприятия по счастливой случайности я пела песню «Как легко, когда мы вместе» рядом с Дианой. Мы простояли в обнимку всю песню. Это было невероятно, эмоции и воспоминания на всю жизнь! Так как для меня очень важны тактильные ощущения. Диана Гурцкая - очень приятный и красивый человек, с которым не хочется расставаться. От нее прямо пышет энергией жизнелюбия. Это было очень классно! - вспоминает Ирина Цветкова.

ЖИЗНЕННЫЕ ТРУДНОСТИ И ИХ ПРЕОДОЛЕНИЕ

Но не все в жизни талантливой хабаровчанки так радужно. Ирина отметила, что жить слабовидящим людям очень непросто. И ей хотелось бы, чтобы общество обратило больше внимания на эту проблему.

На причале. Фото предоставлено героем публикации

На причале. Фото предоставлено героем публикации

- Я живу в первом микрорайоне, хожу в «Отраду». Чтобы мне до нее добраться, нужно перейти через какой-то овраг, пройти по дороге. По ней сложно пройти, особенно после дождя или снега. Еще я должна как-то обойти очень много машин. Когда я хожу с мамой, то укладываюсь минуты в три. Но если мне приходится идти одной, то, наверное, дойду за час, если вообще доберусь. Также хочется отметить автобусы. Недавно в них появились специальные таблички на стенах. Но это очень странно, что мне приходится их искать. Я бы хотела, чтобы сделали говорящие остановки, которые бы озвучивали номер приходящих автобусов. Еще у нас в городе очень много голосовых светофоров. Это хорошо, но их нужно больше. Это было бы очень удобно. Если в целом, то наш город не очень хорошо адаптирован для слабовидящих людей, есть к чему стремиться и что улучшать, - прокомментировала ситуацию девушка.

Также Ирина отметила, что слабовидящим людям нужны хорошие трости. Те, что выдаются бесплатно, сделаны не очень качественно, а хорошие стоят очень дорого. Именно от них во многом зависит здоровье таких людей. И все же Ира не унывает и идет по жизни с таким девизом: «Нет ничего невозможного, только ты можешь проложить свою правильную дорогу жизни».

А тем, кто хочет тоже пробиться на этой стезе, Ира советует очень много трудиться и не опускать руки, экспериментировать и пробовать новые форматы и сферы. Главное - это любить свое дело, только тогда оно принесет радость в жизни и желание двигаться дальше. Даже если ты воспринимаешь мир не так, как большинство.

Песня "Ты – человек" в исполнении Иры Цветковой из Хабаровска
"Ты – человек", музыка Евгения Крылатова, слова Юрия Энтина. Исполняет Ира Цветкова (город Хабаровск). Гала-концерт детского музыкального фестиваля "Белый Пароход-2020". Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Видео с канала благотворительного фестиваля Белый пароход

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