Хабаровчан ждут штрафы за курение кальянов: дымить у «Ерофея» больше не выйдет

Краевая Закдума предложила запретить курение кальянов в общественных местах и штрафовать за купание в неположенных местах Фото: Виталий ПАРУБОВ

Закдума Хабаровского края в первом чтении приняла два законопроекта по охране здоровья и безопасности жизни граждан. Речь идет о запрете курения кальянов в общественных местах и штрафах за купание в неположенном месте.

Запрет на курение кальянов и вейпов в общественных местах коснется парковок, скверов, набережных, подземных и крытых переходов, остановок общественного транспорта. Курить будет запрещено также на расстоянии менее пяти метров от входов в помещения госорганов, организаций по предоставлению бытовых услуг, магазинов, заведений общепита. Проект внесен региональной прокуратурой. Такие же ограничения уже введены для курения табака.

Стоит отметить, что в Хабаровске есть несколько популярных мест, где собираются «кальянщики». Это как раз площади и парковки, например, возле арены «Ерофей».

- Думаю, этот запрет не должен сильно сказаться на продаже нашей продукции. Люди как курили, так и будут курить, просто найдутся другие места. Главное, чтобы остальным не мешали, - рассказал «КП» владелец одного из хабаровских магазинов, продающих кальяны и вейпы.

Второй законопроект предлагает установить административную ответственность в виде предупреждения или штрафа от 500 до 1000 рублей за купание в запрещенных или неположенных местах.

- Подобная правовая норма уже действует более чем в 50 регионах страны. Инициативы депутаты поддержали единогласно, работа над этими законопроектами еще продолжится, - отметили в краевой закдуме.

Напомним, ранее в Хабаровском крае вводили запрет на деятельность кальянных и курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных аналогичных заведениях из-за ковидных ограничений.