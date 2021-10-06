Пожар в Силинском лесу в Комсомольске не удается потушить водой

Пожар в Силинском лесу под Комсомольском не удается потушить водой Фото: Государственный заповедник "Комсомольский"

В Комсомольском районе пытаются потушить лесной пожар. Нетипичное возгорание возникло не на поверхности, а под землей. Силинский лес медленно тлеет и дымит. На месте работают комсомольские пожарные, специалисты Комсомольского заповедника и волонтеры. Просто потушить водой лес не получится. Приходится снимать верхний слой земли и вручную сбивать температуру.

Пожар в Силинском лесу под Комсомольском не удается потушить водой Фото: Государственный заповедник "Комсомольский"

ПОЖАР БЕЗ ОГНЯ

Низовой пожар настиг Силинский лес еще в первый день октября. Лес окутало дымом, что сразу насторожило жителей Комсомольска-на-Амуре. Силинский лес - это краевой памятник природы, расположенный на охраняемой территории. Географически лес расположен в пойме нижнего течения реки Силинка. Возгорание же обнаружили между рекой и Силинским лесом.

К тушению непростого пожара подключились не только комсомольские пожарные МЧС России, но и сотрудники Комсомольского заповедника, а также добровольцы. Задача оказалась не из простых.

- Сейчас на месте возгорания задействовано более 30 человек и две единицы техники. Пожар низовой, горит сухая подстилка, по корням деревьев и кустарников огонь медленно, но верно расползается по лесопарковой зоне, - рассказал Григорий Ван, руководитель Комсомольского заповедника.

Как такового открытого огня в лесу нет. Однако масштабы пожара от этого не умаляются. Тушение усложняется и замедляется в несколько раз.

Пожар в Силинском лесу под Комсомольском не удается потушить водой Фото: Государственный заповедник "Комсомольский"

- Такое возгорание нельзя просто залить водой. Чтобы его потушить, нужно снять верхний слой почвы и сбить температуру под подстилкой. Стоит понимать, что тлеют корни и корневища растений, - объяснил Григорий Ван.

Очаги разбросаны по всей площади Силинского леса, поэтому пока эксперты оценивают масштаб пожара в 1,5 гектара. Эксперты утверждают, что пожар может продолжаться до тех пор, пока не выпадут обильные осадки. Снег сможет достаточно остудить почву, а дождь увлажнит ее.

Пожар в Силинском лесу под Комсомольском не удается потушить водой Фото: Государственный заповедник "Комсомольский"

- Ситуацию держат на контроле специалисты Комсомольского заповедника, - рассказала «КП» - Хабаровск» Ольга Аполлонова, пресс-секретарь ФГБУ «Заповедное Приамурье».

ЗЕЛЕНЫЕ ЛЕГКИЕ КОМСОМОЛЬСКА

Главной причиной пожара эксперты уже называют воздействие человека. В регионе не было сильных гроз и молний, которые могли бы вызвать низовой пожар. Поэтому высока вероятность, что кто-то из посетителей леса проигнорировал все правила пожарной безопасности.

Усугубляет ситуацию и отсутствие сильных дождей за прошедшее лето и осень. Лес, грубо говоря, высох, отчего для пожара даже усилий не надо прилагать. Одна искра или непотушенный окурок, и вот уже лес медленно тлеет.

- Силинский парк - это зеленые легкие промышленного Города юности. В его центре расположен одноименный памятник природы краевого значения. Там на площади в 50 гектаров растет более 300 видов растений, в том числе краснокнижных. В лесу живет около 20 видов млекопитающих, порядка 50 видов птиц и другие животные, - добавили в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Приамурье».

Пожар в Силинском лесу под Комсомольском не удается потушить водой Фото: Государственный заповедник "Комсомольский"

На восстановление пострадавших и уничтоженных от пожара растений и животных могут уйти десятки лет. Напомним, что на территории края запрещено разведение открытого огня в лесном массиве. За нарушение противопожарного режима предусмотрены штрафы от двух до 400 тысяч рублей.

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