У полицейской, погибшей на службе в Хабаровске, остались двое детей

Наталье было всего 37 лет. Фото: соцсети

Стала известна личность полицейской, погибшей в отделе полиции №6 в Хабаровске. Напомним, ЧП произошло 6 октября.

Как рассказал «КП-Хабаровск» источник в правоохранительных органах, погибшая женщина являлась старшим сержантом. Полицейской было 37 лет.

- В полиции Наталья работала с 2006 года. Дисциплинарных взысканий она не имела, - уточнил наш собеседник. – У нее остались муж и двое несовершеннолетних детей.

Сыну Натальи в данный момент 5 лет, а ее дочери 17.

Женщина скончалась от огнестрельного ранения в область груди. В причинах гибели полицейской сейчас разбираются следователи. По данным источника «КП-Хабаровск», рассматривается версия неосторожного обращения с оружием.

В УМВД России по Хабаровскому краю прокомментировали произошедшее так:

- По данному происшествию проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего, - прокомментировал Кирилл Блинов, старший специалист группы по связям со СМИ УМВД России по городу Хабаровску.