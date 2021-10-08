Смертность и тяжелые случаи коронавируса в Хабаровском крае: реанимации заполнены Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кажется, министерство здравоохранения Хабаровского края и на день не может расслабиться. Все поликлиники и ковидные госпитали работают в режиме повышенной напряженности. Пока, конечно, нет недостатка в медперсонале, но и на отдых времени совсем не остается. Врачи отмечают, что в больницах вновь выросло число тяжелых пациентов. А смертность от ковида и вовсе начинает пугать. Смерти регистрируются каждый день. При этом в среднем ковид забирает жизни от двух до шести человек в день. И так продолжается уже не одну неделю.

УМИРАЕТ СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

Говорить о какой-то позитивной динамике и серьезных изменениях по коронавирусной обстановке в минздраве не могут.

- Ситуация с ковидом в крае достаточно напряженная. Заболеваемость у нас держится на уровне 300 случаев в сутки, с небольшими колебаниями. То есть говорить о том, что процесс стихает, уже не то что преждевременно, а неуместно. Мы вынуждены разворачивать дополнительные койки, поскольку тяжелых случаев, которые требуют госпитализации больных, становится все больше, - сказал Юрий Бойченко, министр здравоохранения Хабаровского края.

Сейчас в регионе развернуто 1602 койки, при этом свободно из них лишь 242. Только за последнюю неделю в крае увеличили коечный фонд на 50 коек. Это была вынужденная мера. Как и всегда, основными районами по распространению коронавируса являются крупнейшие города Хабаровского края - Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре. Сейчас для снижения нагрузки на комсомольские больницы к открытию готовят ковидное отделение в Амурской центральной районной больнице.

- Говорить об улучшении ситуации мы не можем. У нас есть четкая тенденция к увеличению тяжелых больных. Достаточно большая загрузка реанимационных отделений именно ковидными больными. Естественно, мы отмечаем рост летальных исходов, непосредственной причиной которых является ковид. Естественно, как вы понимаете, те больные, у которых хроническое коморбидное состояние, находящиеся в больнице и дополнительно поступающие с ковидной инфекцией, тоже дают довольно высокий процент летальных исходов. К сожалению, в таких условиях система здравоохранения работает в серьезном напряжении, - добавил Юрий Бойченко.

Главный санитарный врач региона уточнил, что особенно тяжело дела обстоят в старшей возрастной категории.

- Такая ситуация у нас наблюдается на протяжении достаточно длительного периода - с лета. Пока мы не видим большого роста заболеваемости, но тем не менее тенденция к росту есть. Сейчас болеет преимущественно взрослое население, причем наибольшие темпы прироста наблюдаются среди людей старшего возраста - старше 50-60 лет. Именно в этой возрастной группе высокие показатели на 100 тысяч населения - более 200. Это очень тревожный факт и прогноз. По длительному наблюдению мы видим, что именно эта группа людей, как правило, позже обращается за медицинской помощью, не совсем правильно оценивая свое состояние. И заболевание людей в этом возрасте протекает более тяжело и, по статистике, чаще именно такие случаи заканчиваются летальным исходом. К сожалению, и смертность среди людей старшего возраста у нас высока, - сказала Татьяна Зайцева, руководитель управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

ЛУЧШАЯ ПРОФИЛАКТИКА - ПРИВИВКА

В очередной раз жителям региона напомнили, что лучшей профилактикой коронавируса является вакцинация. Это уже доказано статистикой и результатами анализов. Кроме того, еще на прошлой неделе специалисты уточнили, что в тяжелом состоянии находятся только непривитые пациенты. В регионе нет случаев смерти от ковида среди привитых.

- К сожалению, мы видим, что темпы вакцинации несколько упали за последний месяц. Их нужно наращивать. Необходимо активизировать вакцинацию среди групп, подлежащих обязательной вакцинации. Учитывая, что сегодня идет учебный процесс, люди вернулись из отпусков, это повышает риски распространения заболевания, - объяснила Татьяна Зайцева.

Кроме того, до 1 ноября в регионе проходит вакцинация от гриппа.

- Ежегодная вакцинация всегда нам приносила только положительные результаты. На протяжении нескольких лет на территории края не регистрировались эпидемии гриппа, учитывая доковидные годы. При этом мы вакцинировали достаточно большой объем населения - больше 50%. В этом году тоже стоит задача вакцинировать не меньше 60% населения, а в группах риска - более 75%, - добавила руководитель регионального Роспотребнадзора.

Это необходимо, чтобы снизить риски формирования микст-инфекций, так как помимо сезонных заболеваний в крае активно циркулирует коронавирусная инфекция.

- Пока от гриппа привилось чуть больше 20% населения. Поэтому весь массив работы еще впереди. Нужно активизироваться медицинским работникам и работодателям по формированию положительного отношения населения к такой важной профилактической мере, - констатировала Татьяна Зайцева.

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