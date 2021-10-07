Осложнения от ковида чаще бывают у грудничков: хабаровский педиатр - о тонкостях своей работы Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

В 2021 году в КГБУЗ «Детская городская клиническая поликлиника №3» пришло сразу четыре молодых врача. Все они - выпускники Дальневосточного государственного медицинского университета. Доктора еще при поступлении были уверены, что выйдут из вуза сразу на работу, ведь получили целевые места от поликлиники будучи школьниками. О своем профессиональном пути, работе в государственной больнице и детях с ковидом рассказала участковый врач-педиатр детской поликлиники №3 Евгения Ли.

Осложнения от ковида чаще бывают у грудничков: хабаровский педиатр - о тонкостях своей работы Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

РАБОТА МЕЧТЫ

Стать врачом Евгения хотела практически всю жизнь. Это и понятно. Перед глазами был живой пример - мама.

- Я с детства мечтала стать врачом, у меня мама тоже медик. Всегда хотела быть, как она. Часто была у нее на работе, наблюдала за медициной изнутри, так сказать. Уже после девятого класса точно знала, что буду врачом. Усердно готовилась, сдала экзамены и поступила в медицинский университет. Как итог, сегодня я врач-педиатр. Очень нравится моя работа, потому что есть возможность постоянно совершенствовать себя, свои знания. Здесь ты не стоишь на месте, находишься в постоянном процессе обучения, помогаешь детям. Мне вообще очень приятно работать с детками. Всегда мечтала стать именно педиатром, - рассказала «КП» - Хабаровск» Евгения Ли.

В поликлинику Евгения пришла 3 августа 2021 года, сразу после окончания университета. Вместе с ней на работу поступило еще трое выпускников на места участковых врачей-педиатров. Евгения была одной из лучших на курсе. От красного диплома ее отделяло буквально несколько баллов.

Осложнения от ковида чаще бывают у грудничков: хабаровский педиатр - о тонкостях своей работы Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

- Мы все шесть лет отслеживали успеваемость Евгении в вузе. Она училась очень хорошо, не было ни одной тройки. Мы это делаем по всем нашим целевикам. Если есть какие-то трудности или проблемы, стараемся помочь нашим студентам методическими пособиями, очными консультациями, беседами. У нас развито новаторство. Мы не бросаем наших студентов, а стараемся всеми силами помочь им освоить программу, - рассказала «КП» - Хабаровск» Виталия Долгошеева, главный врач КГБУЗ «Детская городская клиническая поликлиника №3».

К приему первых пациентов Евгения подготовилась заранее - изучила медицинские карты, просмотрела всю диспансерную группу. В свой первый рабочий день врач уже заочно знала всех пациентов, которые относятся к ее участку.

- Всего к нашей поликлинике привязано 19 тысяч человек. К одному участку относится порядка 850-900 человек. С учетом расширенного строительства Краснофлотского района, нагрузка на врачей сейчас несколько увеличена. Норма - 800 пациентов на одного врача. Несмотря на это, все справляются. Стараемся расширять участки. Например, сейчас дополнительно ввели еще один участок в поселке Березовка. Так как сейчас идет активное строительство района «Ореховая сопка», есть необходимость в новой поликлинике в том районе, - добавила Виталия Долгошеева.

ДОСТОЙНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ВСЕХ

По условиям труда Евгению Ли все очень даже устраивает. Более того, прийти в государственную клинику врач захотела сама.

Осложнения от ковида чаще бывают у грудничков: хабаровский педиатр - о тонкостях своей работы Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

- Я считаю, что государственная поликлиника - это база. Здесь нужно получить основные знания. Возможно, в дальнейшем можно пойти дальше. Но я всегда хотела работать именно в государственной поликлинике. Это более надежное и стабильное место работы. Здесь все специалисты высококвалифицированные, и я всегда могу обратиться к ним за помощью, уверена, они никогда мне не откажут, - поделилась мнением Евгения.

В поликлинике девушку и впрямь приняли тепло, и ей достаточно быстро удалось влиться в коллектив. Позитивно на молодого специалиста отреагировали и пациенты. Родители обрадовались энергичности и энтузиазму нового педиатра.

- Отзывы только положительные. Есть родители, которые побывали на приеме у Евгении, но относятся к другому участку. Теперь просят перевести их на участок к Евгении, представляете, - сказала главврач поликлиники.

Осложнения от ковида чаще бывают у грудничков: хабаровский педиатр - о тонкостях своей работы Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Пока недостатков в своей работе врач-педиатр не заметила. Девушка высоко оценила как работу в коллективе, так и создание комфортных условий для медиков и пациентов.

- Молодые специалисты получают стимулирующую выплату. Это позволяет нам обеспечить врача без опыта достойной заработной платой. Кроме того, молодых врачей мы сразу же ставим в очередь на получение служебного жилья. Стараемся по мере возможностей обеспечить жильем тех людей, которые не имеют жилплощади. У нас уже есть несколько специалистов, которые живут в общежитии на улице Ясной, 2. Совсем скоро молодой доктор получит служебную квартиру. Сейчас оформляем все документы. Я думаю, мы и дальше продолжим эту работу, - объяснила Виталия Долгошеева.

Кроме того, студентам, обучающимся по целевому направлению от поликлиники в ДВГМУ, выплачивают стипендию. С 2016 года в вузе обучается 11 будущих врачей детской поликлиники. Только за 2021 год на первый курс от медучреждения поступило четверо одиннадцатиклассников.

Осложнения от ковида чаще бывают у грудничков: хабаровский педиатр - о тонкостях своей работы Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

ДЕТСКИЙ КОВИД

За три месяца работы Евгения Ли уже успела столкнуться с ковид-пациентами. Педиатр отметила, что течение коронавируса у детей немного отличается от клинической картины у взрослых.

- Мы уже выявляли случаи заражения коронавирусной инфекцией, в том числе - осложненные пневмонией. Детей госпитализировали в стационар, сейчас они находятся там на лечении. После выписки мы обязательно будем наблюдать за ними на участке. Конечно, все возрастные группы переносят болезнь по-разному. Наибольший риск возникновения осложнений у грудничков и детей до года. За ними мы наблюдаем каждый день до выздоровления, так как есть риск осложнений, - рассказала Евгения Ли.

Осложнения от ковида чаще бывают у грудничков: хабаровский педиатр - о тонкостях своей работы Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

А вот подростки коронавирус переносят чуть проще. Однако все индивидуально. Осложнения встречаются, но гораздо реже.

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