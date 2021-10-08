Мокрый снег и дождь принесет циклон в Хабаровский край Фото: Михаил ФРОЛОВ

Последние теплые дни ждут жителей Хабаровского края в ближайшие выходные. Пока солнце еще греет и радует глаз, но уже на следующей неделе в регион придет настоящая осень.

- Завтра, 9 октября, погода в Хабаровском крае будет еще хорошая, солнечная, без существенных осадков. Ожидается умеренный ветер южного направления. Ночные температуры будут в пределах от -2 до +3 градусов. На севере будет холоднее – от -5 до 0. В горах воздух начнет охлаждаться, там ночью ожидается до -12 градусов. Дневная температура жителей региона порадует – будет от +14 до +19 градусов. На севере днем столбик термометра будет подниматься от +9 до +14 градусов, а на побережье от +2 до +7, - рассказали «КП» - Хабаровск» в ФГБУ «Дальневосточное УГМС».

В Хабаровске суббота тоже пройдет хорошо. Осадки не ожидаются, а ветер будет умеренно дуть в южном направлении. Ночью температура поднимется от +1 до +3 градусов. Днем – от +15 до +17 градусов.

- Ухудшения погоды мы ждем в воскресенье, 10 октября. В регион придет циклон, который принесет осадки. Так, например, в южных районах пройдут дожди, местами сильные. А северных районах осадки будут как в виде дождя, так и в виде мокрого снега, местами сильные. Также, на севере ожидается гололед. Усилится ветер – местами порывы будут до 15-20 метров. Ночные температуры не сильно упадут, так как ожидается высокая облачность – от +3 до +10 градусов, а на севере – от -2 до +3. В горах – до -10 градусов. Днем столбик термометра поднимется от +11 до +16, на севере – от +7 до +12, местами – от +2 до +7, - рассказали синоптики.

Такая же ситуация сложится и в Хабаровске. Небольшой дождь начнется еще в ночь с субботы на воскресенье. Днем он усилится. Еще больше испортит общую картину ветер – синоптики передают порывы до 15-20 метров. Но, несмотря на дождь, температура упадет не сильно. Ночью за счет высокой облачности в Хабаровске будет от +7 до +9 градусов. А днем потеплеет максимум до +14 градусов.

- В понедельник, 11 октября, циклон уйдет с территории края практически повсеместно. Местами, на севере края, пройдут осадки. Ощутимо похолодает. К тому же, к тем температурам, что будут в субботу – мы уже не вернемся. Ночью температура будет от 0 до +5 градусов, а днем - от +10 до +15. Такие температуры сохранятся до середины недели, а после ожидается похолодание, - добавили в гидрометцентре.

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