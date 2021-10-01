Первый снег выпал в Хабаровском крае: белым одеялом накрыло Охотский район. Фото: телеграм-канал «Хроники Хабаровского края». Фото: Социальные сети

Сегодня, 1 октября, Хабаровский край ощутил веяние зимы. Ранее уже появлялись сообщения о том, что легкий снег прошел в районе трассы на Комсомольск. Однако его едва ли уловили немногочисленные автолюбители. Сейчас же снег не только заметен невооруженным взглядом, но и не спешит таять. Живописные фотографии успели сделать местные жители и опубликовали в соцсетях.

Первый снег выпал в Хабаровском крае: белым одеялом накрыло Охотский район. Фото: администрация Охотского района. Фото: Социальные сети

НА СНЕЖКИ ХВАТИТ

Информацию о непогоде в Охотском районе подтвердили синоптики.

Первый снег выпал в Хабаровском крае: белым одеялом накрыло Охотский район. Фото: телеграм-канал «ПлОхотск». Фото: Социальные сети

- Сегодня в Охотском районе шел снег с дождем. К вечеру снег перешел в дождь. Днем температура воздуха максимум достигала 1-2 градусов выше нуля, - сообщили «КП» - Хабаровск» в ФГБУ «Дальневосточное УГМС».

Пока информации о том, сколько всего выпало осадков, нет. Кроме того и на завтра синоптики прогнозируют осадки в виде дождя и мокрого снега.

Первый снег выпал в Хабаровском крае: белым одеялом накрыло Охотский район. Фото: администрация Охотского района. Фото: Социальные сети

Стоит учитывать, что соседних регионах – Магаданской области и Чукотском автономном округе – снег уже изрядно поднадоел местным жителям. Например, на Колыме буквально в конце сентября разом выпало около 30 сантиметров снега, а на Чукотке и вовсе поднялась метель.

Первый снег выпал в Хабаровском крае: белым одеялом накрыло Охотский район. Фото: администрация Охотского района. Фото: Социальные сети

Такая погода на Дальнем Востоке является скорее правилом, нежели исключением. Так, первый снег в Хабаровске в 2020 году выпал в ночь на 14 октября.

Первый снег выпал в Хабаровском крае: белым одеялом накрыло Охотский район. Фото: администрация Охотского района. Фото: Социальные сети

ПЕРЕДАЕМ ЭСТАФЕТУ

Жители Хабаровского края осадкам обрадовались. Многие удивились дате первого снега, но нисколько не испугались стихии.

- Какая прелесть, - написала пользовательница соцсетей.

- Так здорово, можно в снежки поиграть, - добавила жительница региона.

- Думаю, долго не пролежит, - скептически отметил комментатор.

Первый снег выпал в Хабаровском крае: белым одеялом накрыло Охотский район. Фото: администрация Охотского района. Фото: Социальные сети

Однако гораздо интереснее оказались комментарии официальных аккаунтов Охотского и Николаевского районов в соцсети Instagram. Они появились под публикацией администрации Охотского района об осадках.

- Соседи, с первым снегом! – написал аккаунт администрации Николаевского района.

- Спасибо! Принимайте эстафету, - язвительно ответил аккаунт администрации Охотского района.

Первый снег выпал в Хабаровском крае: белым одеялом накрыло Охотский район. Фото: администрация Охотского района. Фото: Социальные сети

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