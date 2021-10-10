«Телефон вытащи сюда»: двое подозреваемых в жестоком избиении военного в Хабаровском крае не признали вину

Кадры моментально облетели соцсети, возбуждены уголовные дела Фото: Скриншот с видео

В одной из воинских частей в Бикине несколько солдат избили сослуживца. Происходящее сняли это на видео и выложили в интернет. Кадры моментально облетели соцсети, возбуждены уголовные дела.

БИЛИ И ПИНАЛИ

- Телефон вытащи сюда! Встань! - кричит солдат, избивающий сослуживца на видео.

Пострадавшего зовут Ислам Алиев. Он лежит на полу, закрывает голову руками, и не может сказать ни слова. Его избивает солдат, который таскает парня за футболку по полу и бьет по голове руками и ногами. Позже к избиению Ислама подключается другой военный.

Подозреваемые - Исмаил Магомедов и Шамиль Тарчоков. По версии следствия, парни напали на сослуживца по надуманному предлогу. Якобы Ислам не исполнил ограничения, установленных военной службой. По предварительным данным, речь идет об использовании телефона в неустановленное время. Поркой военные решили проучить провинившегося (по их мнению) солдата.

Чтобы в будущем неповадно было, Исмаил Магомедов и другой военнослужащий - Ренат Гашимов - потребовали Ислама отдать им злосчастный телефон. Но этого солдатам показалось мало и они поставили ультиматум: в течение недели передать им деньги. Для пущего устрашения военные еще несколько раз ударили Ислама.

- Телефон и 30 тысяч, - сказал закадровый голос.

- Не, 20 хватит, - заявил другой солдат.

На втором видео, попавшем в интернет, солдат со словами: «Это что за пылесос» употребляет вещество, похожее на наркотики. И все это со смехом и под веселые закадровые комментарии.

ОФИЦИАЛЬНО

Беспредел остановился после того, как в конфликт вмешались другие военные. Затем жесткие видео попали в сеть, а дальше и правоохранителям. Магомедов, Тарчоков и Гашимов стали фигурантами уголовных дел по статьям «Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности сопряженное с насилием, совершенное группой лиц по предварительному сговору» и «Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия».

- В ходе предварительного следствия Тарчоков признал свою вину в содеянном и дал признательные показания. Гашимов и Магомедов не признали свою вину и были задержаны. В отношении последних в Бикинский гарнизонный военный суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Предварительное следствие по уголовному делу продолжается. Свою проверку проводит Военная прокуратура России.

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