Угольный завод загорелся в Хабаровском крае: огнем охватило 700 квадратных метров

Загорелся угольный конвейер Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В поселке Токи Ванинского района Хабаровского края загорелся угольный конвейер. Пожар произошел около полудня 11 октября на предприятии «Дальтрансуголь» в терминале подачи угля.

Спасатели выехали на место пожара по повышенному номеру вызова.

- Загорелась резиновая лента конвейера на участке от башни до причала. В момент ЧП погрузки угля не было, лента оказалась чистой. Подразделение МЧС прибыли в течение нескольких минут после экстренного сообщения. В 12:30 открытое горение удалось локализовать. Ближе часу дня пламя ликвидировали. На месте работает команда из 25 спасателей и 9 пожарных машин. Они устраняют все последствия инцидента, выясняются причины пожара и его площадь. Пострадавших нет, - рассказали «КП-Хабаровск» в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю.

В 14.06 пожар на предприятии полностью ликвидирован. Его площадь составила 700 квадратных метров.

На месте происшествия работают 25 человек личного состава и 9 единиц техники Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

По предварительной информации пожар случился из-за короткого замыкания электропроводки. Также, по словам одного из очевидцев, сгорело все от 6-ой до 7-ой башни, лента и конвейер.

Официальных комментариев от руководства предприятия «Дальтрансуголь» не поступало.

Стоит отметить, что это крупный угольный завод в Ванино, и предприятие оснащено современным оборудованием для тушения пожаров на случай подобных ЧП.

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