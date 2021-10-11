Трехногий пес Барни обосновался в хабаровском приюте: он пережил настоящий ад

Пес Барни очень жизнерадостный, несмотря на свою травму. Фото ХРОО «Добрый дом»

Сотрудники хабаровской общественной организации по защите бездомных животных «Добрый дом» уже почти год не могут пристроить пса-инвалида Барни. Он попал в приют еще совсем молодым щенком, пережил ампутацию в полевых условиях и тяжелую операцию. История получилась драматичная и непростая.

- Это произошло за неделю до 22 октября, когда выложили пост. Барни нашли рабочие-вахтовики. У щенка практически отвалилась правая передняя лапка – она была раздроблена и держалась только на куске шкуры, поэтому рабочие самостоятельно ее ампутировали. Несчастье приключилось с малышом, когда тому было всего 3-4 месяца от роду. Как давно и где пострадал трехлапый детеныш неизвестно. Рабочие только знали о том, что было еще два щенка, которые попали под машину и погибли. Естественно, крошке-Барни требовалась дальнейшая помощь, так рана загноилась и воспалилась. Позже хирург ампутировал этот обрубок по самое плечо собаки. Также поднимался вопрос о протезировании. После операции Барни какое-то время сидел на обезболивающих препаратах. Сейчас Барни уже адаптировался к новому способу существования и ловко скачет на трех лапах. Наверное, это как-то отразится на его здоровье. Но пока все хорошо и даже и не скажешь, что собака неполноценная, - рассказала «КП-Хабаровск» Анна Кириллова, председатель ХРОО «Добрый дом».

Таким пес еще щенком поступил в приют. Фото ХРОО «Добрый дом»

Теперь все горести остались позади, молодой герой прошел реабилитацию и готов стать частью любящей семьи. Однако животных-инвалидов люди берут неохотно. Но, к сожалению, такие питомцы попадают в приют довольно часто. В основном, травмированные кошки и собаки остаются на передержке и дальше.

Помимо Барни, в учреждении есть еще две черных собаки с ампутированной передней лапой. Конечно, далеко не у всех питомцев такие тяжелые травмы.

- Запросы о травмированных животных поступают к нам каждый день. Люди регулярно сообщают, например, о сбитых собаках. Сейчас наш приют переполнен и новых постояльцев мы просто не сможем взять. Животных-инвалидов практически не забирают и те остаются и дальше жить в приюте. Но порой люди проникаются историей того травмированного питомца и решаются забрать его к себе. У Барни очень добрые кофейные глаза, красивая черная лоснящаяся шерсть, крепкое здоровье и вертлявый хвост. Мальчик любит играть и радуется людям, послушный и понятливый. Конечно, он не подойдет для охраны, но легко сможет жить в квартире и отлично передвигается на своих трех лапах, как на четырех. Мы понимаем и предвидим, что ему будет очень сложно найти семью, как бы нам этого не хотелось. Но мы надеемся, что история добродушного пса закончится хорошо, - добавляет Анна.

Барни добрый, веселый и любит вилять хвостом. Фото ХРОО «Добрый дом»

Барни отдадут по договору о передаче бездомного животного. Пес здоров и готов к поиску своего хозяина. Он немного недоверчив к новым людям, поэтому Барни требуется время на адаптацию.

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